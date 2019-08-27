你見過會「演戲」的花燈嗎？紙風車的兒童劇《創意白蛇傳》，不只改編傳統民間神話，更結合傳統工藝，不只讓花燈「動起來」，還把故事演給你看，2001年首演時是全國票房、口碑極佳。如今紙風車不只要讓經典好劇「重版出來」，更要再升級。

紙風車劇團團長任建誠表示，紙風車的作品要與時俱進，因此在花燈的製作技術、說故事的方式等，都會做調整，符合現在的時代環境，不過還是會保留很多經典，「像是在觀眾席用氣墊船比賽划龍舟、白布『水淹金山寺』，演員和大小觀眾歡樂互動的部分一定會保留！」

據了解，《創意白蛇傳》今（27）日中午起開放會員預購，4小時內票房已破5成。故事描述白蛇跟法海是就讀「蟠桃幼稚園」的同班同學，兩個冤家卻一見面就鬥嘴。白蛇後來帶著小青下凡，化身白娘子，尋找前世恩人許仙，結為夫妻。沒想到法海從中作梗，展開人蛇大戰。

舞台上，白蛇、小青等角色化為巨大化的人偶和絢麗花燈，運用黑光投影、漫漫水布、環繞式互動等技巧，搭配鑼鼓樂和說書人，營造生動活潑的氣氛。任建誠表示，升級版的《創意白蛇傳》會更加強音樂性和表演性，「這次可能不只說故事，還要又唱又跳又演又敲敲打打。」

任建誠表示，全世界幾乎沒有用「花燈」來演戲的劇，特別是用傳統花燈工藝結合西方杖頭偶戲，「希望透過白蛇傳，不只聽故事，小朋友也能藉機了解傳統民俗文化和工藝，看元宵花燈更有感。」

目前劇團正在如火如荼的設計和製作。任建誠表示，18年前，花燈還是用竹編，用玻璃纖維翻模製作，放到現在來看，品質可以更好，「台灣的劇場，有很多戲如果只演一次真的太浪費了，時代在改變，戲也可以重新設計，經典重製。」

「《創意白蛇傳》- 許仙家的秘密」將於11月2日、3日在台北城市舞台演出四場，即日起開放會員早鳥預購，9月2日起全面開賣。

(中時 )