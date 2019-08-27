梅西受傷在看台上觀戰，3歲小兒子馬特歐意外成為焦點。（臉書嵌入）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）最近因傷缺陣，但上周末帶著兩個兒子在觀眾席看巴塞隆納的比賽，3歲的小兒子馬特歐（Mateo）看球時歡呼，被另一位巴薩傷兵蘇亞雷斯（Luis Suarez）笑問「你在幹嘛」，小馬特歐害羞歹勢的可愛模樣，都被鏡頭拍了下來，成為意外的焦點。

梅西和蘇亞雷斯帶著兒子在看台上替巴薩加油，馬特歐看球的認真表情頗有乃父之風，鏡頭拍到他突然握拳歡呼，但梅西、蘇亞雷斯都沒有反應，原來是巴薩邊鋒裴瑞茲（Carles Perez）射門中柱，馬特歐以為球進了，搞了個小烏龍。

由於馬特歐的歡呼有點小突兀，蘇亞雷斯故意鬧他，做出「你在幹嘛」的質疑，只見馬特歐不好意思的害羞傻笑，接著身旁的人都為他的可愛舉動而笑了出來，老爸梅西也不例外。

雖然馬特歐的歡呼擺了個小烏龍，不過少了兩大球星的巴薩依舊軍容壯盛，在法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）的兩顆進球帶領下，以5比2大勝皇家貝提斯，拿下新球季西甲聯賽首勝。

(中時電子報)