推廣「水圳教育」認識嘉南大圳，官田國小暑假期間舉辦「惜水敬天愛人：尋找水圳人文生活印記工作坊」課程，透過學生實地田野調查，走讀踏查水圳埤塘、拜訪在地守護神，開學後將陸續撰寫採訪紀錄與故事，未來將登錄在「台南文史資源地圖協作平台」中，繼續訴說百年大圳特色與重要性。

文化部及台南市文化資產管理處與官田區公所、官田區國中小於2016年度組成「水圳教育聯盟」，以水圳教育為起點，延伸至食農教育及可食地景的推廣，由點串連成線，進而發展出涵括文化、地理、環境、歷史、生活的完整面向。

而嘉南大圳自1920年9月開工，明年即將滿百年，水圳教育聯盟特別規畫出今明兩年的重點工作為「烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場—水圳教育推廣課程與教學環境設備建置」。

為了再造百年歷史現場，水圳教育聯盟今年將聚焦在看見水圳實地現場、透過平台看水圳、建置水圳共享雲，以及食農校育數位深耕4大面向；以及承載水圳歷史的渡槽橋、蘊含水文化的埤塘、搶水大作戰－掌水工的故事、官田菱農何去何從、地方守護神故事等5大主題。

官田國小校長王全興表示，這次課程在各單位協助下，學童透過地圖敘述地方與水圳相關的故事，同時藉由故事協作平台學習科技運用，讓地圖更為生動立體。

針對5大主題，官田國小師生將共同自行設計繪本，以所採訪的故事為素材、擴增GIS地圖標的，呈現出嘉南大圳全域人文歷史；另一方面也將建置和維護水圳入口網站與共享雲端，讓更多的親師生、社區人士瞭解與探索。

(中時 )