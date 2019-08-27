譽為「新加坡國寶」的陳潔儀，在出道25年之際，宣布首度來台灣於11月3日在台北國際會議中心開唱。台灣對她來說是歌唱生涯重要的一個關鍵，意義非凡，也因台灣讓她被華語音樂圈看到，讓更多人聽到她的歌聲，她表示很懷念住在台灣的日子，直到現在都還希望有機會可以搬到台灣定居。

她去年發行專輯《A Time For Everything》來台舉辦發布音樂會，而去年2月她自爆和2012年結婚的金融業老公已離婚，當時表示現在就好好做自己，專心在工作上，開心、輕鬆的過生活。而她曾在2004年淡出歌壇，但始終未曾忘情舞台，並在2011年正式重返樂壇，不過在2014年時，她透露因聲帶受到胃食道逆流影響受損，進行手術後，曾一度失聲，情緒崩潰，幸好經由治療、休息，歌聲順利恢復。

陳潔儀擁許多膾炙人口的代表作，包括〈心痛〉、〈擔心〉、〈喜歡你〉等，她這次答應將為台灣歌迷破例，演唱的曲目不只囊括所有耳熟能詳的歌曲，將演唱從出道至今都沒有演唱過的隱藏金曲，更加碼準備意想不到的翻唱驚喜，屆時把現場變成大型KTV。

(中時 )