TEMPT誘惑男孩4位成員王俊勇Perth、林樂杰Plan、周浩德Title、陳智霆Gun在26日晚間，出席漢森娛樂主辦的Owhat App泰國發布會，現場明星雲集，30幾位藝人來自大陸、泰國兩地。TEMPT受訪透露，4人中只有Gun到過台灣，當時吃了麻辣火鍋，回家瘋狂推薦給朋友，非常期待有機會可以到台灣工作。

TEMPT因BL泰劇《不期而愛》走紅，受到泰國及大陸的粉絲喜愛，其中一場2個純真男孩在更衣室接吻的畫面，更被粉絲譽為「更衣室之吻」名場面，Perth、Plan、Title、Gun因戲成團，未來將以團體的身分，舉辦巡迴演唱會。《不期而愛》迴響廣大，談到拍攝第二部的可能，Plan笑說：「有機會的話，非常想拍第二部，雖然要看老闆的決定，但如果可以的話，大家都非常想繼續拍。」

泰國男團TEMPT成員Title（左起）、Perth、Gun與Plan透露走紅感想。（達騰娛樂提供）

TEMPT4個成員長相俊美，被問到因戲爆紅的感想，Perth表示，「非常感謝粉絲的支持，如果沒有他們一路支持，我們可能無法出現在今天的發布會。」至於從拍戲同事成為團體成員，感情變好還是變差，Gun大笑，「我們在沒有變成團體之前，彼此就很熟悉，組成團體後，看到彼此不同的一面，老實講感情更好了，大家不只會互相幫忙，還有互補的作用，像是我們會一起討論怎麼讓表演更好。」

提及「更衣室之吻」粉絲都很好奇演員拍攝時的真實反應，Title笑說：「不會有尷尬存在，因為真實生活中沒有在一起，又不是真的CP，對我們來說，這就是一個專業的演出。」他透露，因拍攝《不期而愛》結交了不少好友，也算是另一個不錯的收穫。

(中時 )