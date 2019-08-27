桃園區永安路上一處新建案，26日下午發生工安意外，47歲林姓工人在拆鷹架時，疑不慎踩空，從7樓高的空中墜落，當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，建案已停工待調查，北區職安中心也派員釐清有無人為疏失，追究相關責任。

桃園市政府勞動檢查處表示，昨有接獲工安通報，因建案工地屬於丁類危險性工作場所，已轉報給主管機關職業安全衛生署北區職安中心，北區職安中心今已派員前往調查釐清事發經過。

(中時 )