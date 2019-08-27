疑拆鷹架踩空 工人從7樓墜落亡 20:572019/08/27 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 47歲林姓工人拆鷹架時從7樓高的空中墜落，緊急送醫仍宣告不治。(蔡依珍翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園區永安路上一處新建案，26日下午發生工安意外，47歲林姓工人在拆鷹架時，疑不慎踩空，從7樓高的空中墜落，當場失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，建案已停工待調查，北區職安中心也派員釐清有無人為疏失，追究相關責任。 桃園市政府勞動檢查處表示，昨有接獲工安通報，因建案工地屬於丁類危險性工作場所，已轉報給主管機關職業安全衛生署北區職安中心，北區職安中心今已派員前往調查釐清事發經過。 (中時 ) #北區 #中心 #建案 #工安 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 大安區豪宅密度 笑傲全台 04:102019/08/23 財經要聞 富櫃200期貨 多元化交易策略 04:102019/08/23 證券．權證 周六放颱風假？一張圖曝7縣市風力達標 11:202019/08/23 生活 蘇揆點名首長應變風災 韓國瑜過關 12:582019/08/24 政治 點名找不到？澎縣長：知道何時該進駐 13:512019/08/24 社會 十方啟能中心募款義賣餐會 盧秀燕市長以個人身份認購響應 21:172019/08/24 生活 櫃買攜手7尖兵 8／29赴星法說 04:102019/08/26 證券．權證 建案惜售還是賣不掉？金管會要銀行貸後查核 18:522019/08/26 財經 「櫃買特色」與「半導體應用」業績發表會 27、28日壓軸推出 21:542019/08/26 財經 櫃買中心今日與台新證券合辦上櫃座談會 18:212019/08/27 財經 社會熱門新聞 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 小狗慘遭拖行全身破皮 阿嬤不是故意的 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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