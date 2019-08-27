台視、八大電視劇《你那邊怎樣？我這邊ok》27日辦試片會，藍心湄、藍正龍、曾之喬、劉冠廷、曾沛慈、海裕芬、張銘杰、曹西平、吳岳擎、張耀仁、新加坡演員范文芳、黃俊雄、陳羅密歐、陳泂江等出席。藍心湄劇中飾演過氣歌手，表示接演前沒有掙扎太久，「畢竟這是早晚的事，我提早體驗，只怕做不到導演的要求」，她劇中與陳羅密歐有感情戲，今天在現場則誇新加坡演員鮮肉黃俊雄「很像年輕時的郭富城」，還打趣說「為什麼不是跟他『一夜洞房』」。

黃俊雄（左）與曾沛慈。

她提到劇中播放自己的歌〈濃妝搖滾〉，當下覺得真的是首老歌了，因為這首歌也是34歲男演員陳羅密歐出生的年份。她從17歲出道至今，似乎蠻被觀眾喜愛，因此要揣摩「過氣」較困難，但想起40歲那年唱片合約到期，沒人要跟她談簽約，覺得失去表演舞台，一度低潮，「我就是騷底啊，感覺捨棄自己喜歡的工作很難過」。當時低潮4個月，後與朋友在大陸代理運動品牌球鞋，接著回台開餐廳，副業經營得有聲有色，現在已成為商界女強人。

藍正龍（左）與范文芳。

她說此次拍戲最遺憾的是沒與范文芳對戲，「她永遠就像女神一樣，唱完組曲都還很漂亮，我才唱一個前奏，眉毛也沒了，口紅也歪了，整個妝就像奶昔一樣」，誇她至今氣質高雅，對范文芳在這部戲演心機重的女特助刮目相看。藍心湄說：「這是一個夢幻組合，大家拍這部戲都吃了不少苦，但很有國際觀，不輸國際大片，我可以參與其中感到很驕傲。」她第一次和王小棣合作，很感謝導演給她機會，讓觀眾看到不一樣的她。

金鐘視帝藍正龍與恩師王小棣再合作，他說這幾年心態較懶散，「但跟小棣老師合作就會發現自己還有很多不足的地方」，此次演出台詞十足具有挑戰性，「因為沒去銀行上過班，對於專業用語比較陌生，講起來比較心虛一點」。藍正龍是公認的「省話一哥」，劇中飾演心境徬徨無助的銀行家，加上專業術語台詞難背，拍戲時很少和大家互動，被藍心湄狂虧：「喔，大家誤會你了。」

曾沛慈。

陳羅密歐說，藍正龍當時話真的很少，但如果厚著臉皮去講他還是會硬聊，拍到後期才變得健談，笑容也變多。黃俊雄則透露，當天拍攝簽約戲，並要在藍正龍面前落淚，但在對方面前壓力大，藍正龍離開後才哭出來，拍攝第二次才成功在導演要求的時機點掉淚。

劉冠廷之前傳出與交往10多年的女友孫可芳鬧分手，女方先前出席活動時低調沒正面回應，劉冠廷今天破除傳言：「還在一起。」笑稱情侶之間本來就會有些小摩擦，前陣子工作忙碌，比較沒時間陪伴，雖然彼此都能體諒，對於結婚也有想法，但他坦言「我對人生比較多疑惑」，一度有不想再當演員的念頭，對人生規劃卡關，但還是希望朝結婚目標努力。

劉冠廷（左）飾演刑警、陳泂江（右）飾演新加坡海運集團少東。拙八郎提供

《你那邊怎樣・我這邊ok》以2016年轟動台灣的ATM跨海盜領案為故事背景，從劇本發想到拍攝製作，耗時2年籌備、歷經5個月的兩地同步拍攝，創紀錄以台灣線20集、新加坡線20集，雙線故事進行共40集，拍攝場景遍佈台灣與新加坡。該劇於8月30日起每週五晚間10點於台視首播；9月1日起每週日晚間8點於八大戲劇台播出。

演員群感情好，台上玩自拍。

(中時 )