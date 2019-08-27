吳青峰將推出個人首張專輯《太空人》，日前推出主打單曲〈巴別塔慶典〉、〈太空〉後，在樂壇獲得高度好評，吳青峰自認「畢生最愛」的一首歌〈太空人〉也即將推出，特別邀請合作多年的戰友陳奕仁導演合作拍MV，從一年前就預定導演拍攝日期，陸續從腳本定案到籌備拍攝長達半年，更採用「動態立體捕捉技術」拍攝，因龐大的後期製作，至今MV不知何時能完成。

《太空人》專輯封面視覺，邀請近年多位巨星指名合作的馬來西亞攝影師鐘靈和造型師Yii，鐘靈大讚《太空人》專輯讓她看到許多面向、甚至是瘋狂面的吳青峰，現場準備十幾套造型讓他嘗試，從未一天內更換多套造型的吳青峰也驚訝「這樣真的可以嗎？」最後拍出極富個人風格、色彩濃烈且構圖充滿意境的作品，專輯封面曝光後讓粉絲更加期待。

吳青峰日前也在社群上、每天依照新專輯曲目順序公布每一首歌名和一句歌詞，像是〈譯夢機〉、〈回音收集員〉、〈巴別塔慶典〉、〈太空人〉、〈傷風〉、〈失憶鎮〉、〈太空〉、〈水仙花之死〉、〈男孩莊周〉、〈太空船〉、〈線的記憶〉、〈Outsider〉，陸續曝光的每一張照片或是每一首MV，有粉絲窺探出其中巧思，12首歌拼出12宮格「寶藏男孩」拼圖，引起一波相揪預購潮，青峰也打趣地已長篇作文並hashtag喊話提醒大家：「有點另類預購請三思」，但仍阻擋不了峰迷的熱情，更巧妙回應：「連『一思』都沒有就預購了」、「越思買越多張。」26日吳青峰個人官方頻道直播5小時，在校園畫面中透露「8月30日17:00見」，預告也讓粉絲十分期待神秘活動。

吳青峰將推出個人專輯《太空人》，專輯封面擁有十足強烈個人風格。（環球音樂提供）

吳青峰將推出個人專輯《太空人》，專輯封面視覺合作馬來西亞攝影師鐘靈ZHONG LIN和造型師Yii。（環球音樂提供）

吳青峰將推出個人專輯《太空人》，專輯封面曝光。（環球音樂提供）

(中時 )