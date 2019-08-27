彰化縣芳苑鄉一處肉禽場的肉鴨確診感染禽流感病毒，444隻肉鴨遭撲殺。（謝瓊雲翻攝）

感染禽流感的這處肉禽場，今年2月也曾發生土雞禽流感疫情，全場3.28萬隻土雞遭全數撲殺，不料事隔半年再度中鏢。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣芳苑鄉一家肉禽養殖場，27日傳出肉鴨確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動物防疫所人員進場撲殺444隻肉鴨，周邊方圓1公里內的41處養禽場，也將列入全面消毒與管制監控範圍。其實這場業者今年2月就曾發生土雞感染禽流感，全場3.28萬隻遭撲殺。

動物防疫所所長董孟治指出，這是彰化縣今年第13場禽流感疫情。本縣於8月23日進行鴨隻主動監測禽流感採樣工作，26日農委會家畜衛生試驗所檢出有禽流感病毒經，就立即派員進行移動管制待命，27日一收到家衛所通報確診，即進行撲殺肉鴨

董孟治說，早在今年2月17日這處肉禽場，就發生過飼養土雞感染H5N2亞型高病原性禽流感疫情，全場總計撲殺3萬2840隻土雞；不料事隔半年，場內飼養的肉鴨再度感染病毒。

董孟治說，禽流感疫情原本好發於每年9月到隔年4月，秋、冬至春天，低溫涼冷的時期，但近五年來，H5N2亞型高病原性禽流感病毒變得比較能耐熱，疫情變成全年都可能發生，呼籲養禽業者防疫工作絕不能輕忽。

(中時 )