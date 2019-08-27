今年4大電商的聯名信用卡全面到齊，包括今（27日）正式登場的「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」、去年PChome24h購物推出的「花旗PChome Prime聯名卡」及「玉山 Pi 拍錢包信用卡」 ，還有2016年Yahoo奇摩攜手中國信託的「Yahoo奇摩聯名卡」，以及2015年樂天市場推出的遊日神卡「樂天信用卡」，全都是針對站內消費的忠實使用者而推出的聯名卡。

蝦皮購物的「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」，共推出2種卡面，包括蝦小編卡及蝦皮黑卡，平常最高可獲13%回饋。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的「國泰世華蝦皮購物icash聯名卡」是針對站內每天240萬的活躍用戶，在網購、刷卡時最著重的4大點而設，說到聯名卡就少不了談回饋率，此次就推出了站內消費天天最高享7%的蝦幣回饋、每月超級品牌日再享最高10%，搭配優惠活動促刷檔期更可享高達13%回饋，加上現在正在開跑的「9.9超級購物節」，9月9日到12日再享加碼同享國泰世華銀行卡友專屬回饋，滿額即享10%刷卡金回饋，總額可達23%蝦幣回饋，可是媲美百貨周年慶的優惠，加上每月只要任何刷卡不限金額達5筆，即享免運優惠1次，海外刷卡更免手續費，網路開卡只要2分鐘，預計將搶佔20萬的發卡量。

PChome24h購物去年推出的Pi錢包信用卡，因為國內外刷卡的高回饋、P幣隨處可折等優惠，網友一直稱之為「無腦神卡」。（PChome24h購物提供）

而PChome24h購物就在去年分別推出了「花旗PChome Prime聯名卡」及「玉山Pi拍錢包信用卡」 ，其表示聯名卡的刷卡量每月都在成長，光在本月的檔期首天（1日），站內刷聯名卡的比例就占30%，當中受網友吹捧的還有「無腦神卡」Pi錢包信用卡，不僅原有國內外消費的2.5%優惠，在9月將有新的優惠「臺北美食月」接力，包括「每日首筆點餐回饋20 P幣」等特別活動以外，9月中秋將推全站4%回饋，再享不定期驚喜加碼逾15%回饋，預計今年總計將要發20億P幣，2張聯名卡的刷卡額將超過1000億的金額。

Yahoo奇摩聯名卡擁有高質感的五款不同色系鈦金卡，其最高回饋達17%，推出以來卡友每月消費金額都破萬。（翻攝奇摩官方網站）

樂天信用卡平常被稱為遊日神卡之餘，平日就有每周四、五刷卡就加送5倍點數。（翻攝樂天信用卡官方網站）

至於Yahoo聯名卡就在站內享有最高6%回饋優惠，從網購平台到萊爾富便利商店、其他網路或實體消費刷「中國信託Yahoo聯名卡」，皆回饋1%無上限，吸引到卡友每月消費次數高出一般1.7倍之餘，現在的點數折抵率更高達95%，帶動信用卡業績較去年成長近2成；樂天信用卡在去年就已可平均帶動業績較平日成長6到7成，現推12月31日前持卡於站內消費，即獲免門檻即可獲得1.25%刷卡金回饋，9月30日前更享特店分期付款滿額回饋活動。

(中時 )