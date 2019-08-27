林右昌（右2）今晚在東岸商場空中跑道夜跑，跑不到800公尺就氣喘吁吁。（許家寧攝）

「基隆三浦春馬」的市長林右昌找來「基隆裴勇俊」立委蔡適應一同陪跑，推廣市民一起運動。（許家寧攝）

基隆東岸商場空中跑道，一邊跑步，還能欣賞郵輪與基隆港夜景。（許家寧攝）

基隆市長林右昌被妹妹林宛姿「出賣」，年輕帥照掀起政壇復古風，網友高呼還我「基隆三浦春馬」，林右昌決心用3個月減肥雪恥，今晚8點與市民相約在東岸商場空中跑道夜跑，行前發出豪語要跑20圈，不過跑完4圈就氣喘吁吁，約定下次再戰。

美女插畫家「查理宛豬」林宛姿，日前自曝哥哥林右昌就讀基中時照片，證明「我哥以前真的很帥啊！」希望逼哥哥減肥，未料竟引起網友熱議，身材走鐘差太多，林右昌決定27日展開特訓，議員林旻勳、童子瑋還送人形立牌，加上倒數日期「監督」。

林右昌今晚找來找來有「基隆裴勇俊」之稱的立委蔡適應、市議員子弟兵，局處首長也都到場一同陪跑，聲勢相當浩大；支持者高舉「跑起來！」、「國家機器動得很厲害！」聲援林右昌，始作俑者的妹妹也現身支持向林右昌喊話「大哥加油，帥回來」。

林右昌說，這段時間控制飲食，連最愛的可樂都禁止，透過規律作息、泡熱水澡，大約減重5公斤，強調這是第一次夜跑，也不會是最後一次，不過出發前林右昌發出豪語要和記者跑20圈，大約4公里，不過跑不到800公尺就忍不住喊停，要成功減重還有段路要走。

林右昌說，東岸商場改建後，頂樓空中跑道是基隆觀海最好的地方，一邊跑步，還能直接欣賞郵輪和絕美海景，邀請市民動起來！一起來慢跑，共同打造運動健康城市，9月2日星光夜跑將轉往「基隆最漂亮的跑道」成功國小彩虹跑道。

(中時 )