美國佛羅里達水族館保育中心的一個科學家團隊以人工誘導方式，首次在實驗室模擬環境中成功讓瀕危的大西洋柱珊瑚產卵。這項技術發展最終可以避免佛羅里達州海岸的大片珊瑚礁滅絕。

該中心的保育主任惠特爾說：「這是令人震驚的突破。我們在溫室設置一年多的實驗室環境內，首次讓大西洋珊瑚產卵。」

「倫敦霍尼曼博物館過去曾人工繁殖太平洋珊瑚，但從未繁殖過大西洋珊瑚。而我們人工誘導產卵的大西洋柱珊瑚是高度瀕危物種。」佛羅里達水族館和霍尼曼博物館2015年開始合作，致力研發人工誘導繁殖技術。

研究團隊模擬大西洋柱珊瑚生長的自然環境條件，包括日出、日落、月相、水溫和水質，而後成功誘導大西洋柱珊瑚產卵。

受到氣候變遷，以及2014年佛羅里達州海域出現的破壞性組織疾病影響，佛州海域的珊瑚處境正快速惡化。

科學家希望透過這項技術繁殖健康的珊瑚，並讓佛州海域的珊瑚礁再次充滿生機。

(中時 )