金鐘獎影后高慧君近日簽入新經紀公司艾迪昇，成為金馬女配角得主廖慧珍的小師妹，廖慧珍日前送上蛋糕，代表公司迎接高慧君，也歡慶高慧君47歲生日。2人一見面有默契穿起大地色衣服，隨後聊不完得獎、拍戲甘苦趣事，更意外發現有不少共同點。

高慧君曾以戲劇《美麗晨曦》獲得金鐘獎最女主角獎，廖慧珍則以電影《愛情來了》成為金馬獎最佳女配角，他們對鍍金獎座都看得淡。高慧君的金鐘獎座至今仍未拆開，完好放在盒子中，「曾經得過就好，不用一直緬懷過去」。廖慧珍附和贊同，「如果把獎座特意擺在顯眼位置，容易會有得失心，會想說後面怎麼沒更好」，至於如何處理獎座？她大笑：「就放在財位，讓金馬來幫我招財。」

她倆對辛苦拍戲甘之如飴，卻異口同聲「下戲搭工作人員便車要更費心力」。高慧君表示，有時候拍戲現場偏遠，需要麻煩工作人員開車接送，但他們也工作一整天，體力與精神和演員同樣疲勞，「這時候，我們就要不斷和開車的人聊天、聊心事，特別是聊感情可以讓人最容易專心不會想打瞌睡」。廖慧珍贊成，「有次我到花蓮出外景，怕司機太累就一路唱歌給他聽，唱到他發火，剛好生氣就不容易想睡。」

2人特色鮮明，竟也同樣有被認錯的經驗。高慧君最常被誤認為妹妹高蕾雅，每次直播，常會有觀眾說：「蕾雅，妳姊姊看起來比妳年輕耶。」讓高慧君樂不可支。姐妹五官神似不以為奇，但廖慧珍被誤認，卻是相差十萬八千里，有回搭計程車，一路上司機不斷透過後照鏡瞄她，廖慧珍心中盤算要不要先招認自己是藝人，正要開口之際，司機脫口：「我知道妳，妳唱的〈冷井情深〉很好聽，我很喜歡。」廖慧珍當下只能苦笑回覆司機「你認錯了啦，我不是林良樂」。

高慧君早期以歌星出道，跑了不少校園演唱，當時的主持人是現在同門師姊曲艾玲擔任，「那時和她相處的時間超長，簡直就像一家人一樣，有次校園場，其他的歌手突然來不了，她就把我叫上台先撐場，沒想到我就一路暢到結束，簡直是我的個人演唱會一樣」。

高慧君（右）和廖慧珍不約而同穿上同色系服飾。艾迪昇提供

(中時 )