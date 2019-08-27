曾演出《我的老師叫小賀》的演員黃金鴻，日前客串演出八點檔《大時代》，一收到劇本馬上找朋友惡補台語，他表示在家都講泰文，但家人很愛看八點檔，希望透過這次演出可以有不一樣經歷，更令他期待是可以跟《小賀》演員群在《大時代》中相見歡。

黃金鴻在《大時代》角色名字跟《叫小賀》一樣都叫「包貝爾」，雖然兩角色背景不同，但他開心可以繼續讓這個名字延續下去。黃金鴻在《大時代》中飾演豬肉攤的兒子，劇中跟黃少谷、林玉書有對手戲，他期待未來跟「小賀幫」邱子芯、馬俊麟等演員能夠同框演出。

黃金鴻表示，收到劇本的那天，他在屏東執導電影節比賽的作品，笑說台語的台詞對其他人非常簡單，但他卻要練習四天，整個團隊在空檔陪他惡補台詞，讓他很感恩。黃金鴻回憶拍攝當天，外景導演跟林玉書、黃少谷等人都非常耐心的引導他，減輕他的壓力，雖然NG好幾次，對劇組很不好意思，但還是很謝謝大家的包容，藉由這次經驗讓他學到不少台語及表演經驗。

台泰混血的黃金鴻表示，因為從小在家講泰文，所以覺得自己中文說得不夠溜，更不用說要講台語，還好製作人王珮華知道他台語的程度，教他以用肢體表演代替台語，好在劇組團隊都對他像家人一樣，讓他像吃了定心丸，現在也開始上台語課程，希望可以接觸到不同的戲劇角色演出。

台泰混血黃金鴻首次演出民視８點檔《大時代》。

(中時 )