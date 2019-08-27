公視與yahooTV合作的節目《一呼百應》本周主題「最強外景王大亂鬥！？」，邀小鐘、鮪魚、李易、王少偉四位外景主持人一起PK搶獎金。開場時兩隊人馬互相爭搶「外景王」稱號，小鐘忍不住趁機講了冷笑話，慘遭５位網友退讚。節目好康選項中竟意外出現「搶佼哥一萬元」，黃子佼大器表示「沒關係！我快辦婚禮了，要得回來啦」。

王少偉表示，他和李易是名副其實的外景王，因為從來都沒有主持過棚內節目。小鐘一聽立馬回嗆，表示自己才是真正外景出身，雖然是由男子團體「咻比嘟華」出道，但第一個主持的節目就是外景節目《校園美女照過來，阿錄吧！》，還在現場示範當初開場的slogan，卻慘遭眾人嫌棄，小鐘馬上指著吳姍儒撇清說：「這都是她爸爸(吳宗憲)想的。」吳姍儒連忙代父向觀眾道歉，連說了兩次對不起笑翻全場。

李易（左）、王少偉。

節目遊戲進行過程中，第二階段好康三選一出現「搶佼哥一萬元」選項，王少偉開玩笑表示，難怪感覺佼哥最近手頭越來越緊。黃子佼對於該選項也相當疑惑，還說前陣子才剛捐一萬元，「今天又要捐，難道是尾牙季節到了嗎？」但黃子佼沒有跟製作單位計較，還表示「沒關係我快辦婚禮了，要得回來啦」。公視益智節目《一呼百應》於本周三(8/28)晚間9點於公視播出。

節目中來賓。

(中時 )