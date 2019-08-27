出口型蘇-57E首次現身莫斯科航展

第14屆莫斯科航展於今（27）日開幕，參展的明星戰機早已進行彩排。其中尤以俄羅斯蘇-57隱形戰機是媒體最關注的焦點，這次是蘇-57首次靜態展示，同時展出的還有其出口型號蘇-57E。中共雖已開發殲-20，但蘇-57仍有不少優異性能令中共欽羡，包括大推重比矢量推力發動機、定向紅外干擾系統與人工智慧輔助飛行系統等等，因此仍有必要對蘇-57的採購進行更深入研究。

據《環球時報》報導，蘇-57這次受到矚目有兩個原因：一是俄羅斯今年稍早宣布採購76架蘇-57，首批將於今年底前交付，這是歷經20年開發後的蘇-57終於服役；二是這次蘇-57將在莫斯科航展上進行首次靜態展示，並首次展出出口型蘇-57E。

《俄羅斯報》報導稱，這款戰機在國際市場將具有很大的出口潛力，印度可能成為這款戰機最大的買家。此外印尼、阿爾及利亞、越南、委內瑞拉也對蘇-57表示極大興趣。尤其蘇-57E未來在國際市場上將打破美國5代戰機的壟斷地位，只是俄五代戰機的買家仍需等待一段時間，因為出口版的測試將在今年年底完成。

《環球時報》認為，中俄持續推進全面戰略協作夥伴關係，也是俄先進武器的重要買家。中共已經買了蘇-35戰機、S-400防空導彈系統等裝備，既然蘇-57有出口型，那麼中共會不會採購蘇-57？

對於購入蘇-57戰機在大陸內部有相當分歧看法，有些人認為大陸國防工業已經達到很高水準，但俄羅斯卻仍原地踏步，因此沒必要再買俄羅斯裝備。而恰巧蘇-57戰機性能又飽受詬病，特別是其隱形性能問題，更沒有買的必要。

持另一種意見的專家認為，蘇-57一些理念上的創新不能完全忽視。例如，它是世界上第一種安裝定向紅外干擾系統的戰鬥機，位於座艙後部和機腹的2台101KS-O定向紅外干擾機，能以雷射對付具有紅外成像導引頭的空對空導彈。此外它的人工智慧輔助系統，亦即俄所稱「電子飛行員」也很有創意。有些技術中國大陸短時間內很難達到也是毫無爭議的，比如說大推重比的推力向量發動機，至少其成熟度大陸目前還達不到。

不過，大陸專家也表示，買還是不買，現在討論還為時過早。以前，中共的武器進口是個賣方市場，中共可挑選的餘地不多，人家給什麼就買什麼。但現在能出口給大陸武器的國家也不多了，中共完全可以改變採購策略，先組織與國內對應型號進行性能對比試飛，進行詳細評估後，再決定是否購買、如何購買，這樣會更科學些，畢竟紙面性能和實際性能是有差距的。

(中時電子報)