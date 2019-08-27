法國主辦的七大工業國集團（G7）高峰會順利落幕，總統馬克宏身為地主，自評這是一次「有用」的會議，媒體評論也認為他成功在種種歧見中促進對話，至少沒有失分。

本月24日到26日法國在西南部城市比亞里茲（Biarritz）主辦七大工業國集團峰會，昨天順利落幕。

峰會主席馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚在法國第2電視台（France 2）受訪時總結，這是一次「有用」的峰會。

七大工業國集團包括法、美、加、日、英、德、義大利，本來加上俄羅斯合稱為八大工業國集團（G8），但因俄國併吞克里米亞（Crimea），自2014年起被排除在外。

早在峰會展開前數日，馬克宏就邀請俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在地中海岸的法國總統度假別墅布瑞岡松堡（Bregancon）會面，以間接方式讓俄國參與峰會，畢竟俄國在敘利亞及伊朗等國際議題上的角色不可忽視。

這次峰會主題是對抗不平等，但其他政治議題更加引人關注，例如亞馬遜森林大火、伊朗核協議、貿易戰等。

2015年法、俄、美、英、中等5個聯合國安全理事會常任理事國及德國與伊朗簽署協議，以防止核武器擴散，但美國總統川普（Donald Trump）2018年宣布退出協議，改對伊朗採取制裁。

今年6月，中東兩艘油輪遇襲，美方稱是伊朗攻擊，兩國關係更加緊繃，而歐洲仍試圖挽救核協議，因此馬克宏想在這次峰會緩和美伊關係。

馬克宏先於24日臨時安排與川普單獨用餐，出乎眾人意料地伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）25日抵達比亞里茲訪問。

有媒體評論，這個突如其來的安排是馬克宏神來一筆，雖然川普未與查瑞夫會面，但無論有沒有成果，馬克宏促進雙方對話的努力都不算失分，何況川普最後不排除與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rohani）會面。

在峰會中，各國領袖都同意不希望伊朗擁有核武，也不希望衝突引發戰爭，川普甚至認為與羅哈尼會面是個很「實際」的想法；馬克宏說：「我們降低了緊張關係。」

在全球關注的亞馬遜森林大火議題上，馬克宏指責巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持不符合亞馬遜森林利益的經濟計畫，進行農業開發，在森林復育上也支吾其詞，馬克宏坦言歐洲也有部分責任，因為歐洲從巴西進口黃豆。

他說，這次峰會決定動支2000萬歐元（約2222萬美元）協助受火災影響的國家，未來可能動支至少3000萬歐元用於復育及發展生態農業。但巴西政府今天回絕這項財務援助。

至於歐洲與南美洲貿易組織「南方共同市場」（Mercosur）談了20年的自由貿易協定，馬克宏說，他現階段不會同意簽署，因為波索納洛數度表示要退出巴黎氣候協定。

法國農民對這項自由貿易協定一向有疑慮，擔心自身生計受影響，馬克宏對此協定態度轉趨保留，可暫時安撫農民心情。

整體來說，法國媒體及輿論普遍稱許馬克宏在這次G7峰會的表現。

「費加洛報」（Le Figaro）評論，他懂得彰顯「戴高樂式」外交，也就是獨立、創新、有禮又實際的外交，成功讓法國在國際上又一次扮演協調人的角色。

「世界報」（Le Monde）社論提到，雖然現在還看不出馬克宏的外交手段會帶來什麼決定性的成果，但原本很多人認為這次歧見多多的G7峰會不是一場災難、就是開了沒用，最後卻變成一場各國領袖能毫無衝突在歧見上對話的會議。

(中央社)