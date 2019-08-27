前總統陳水扁今在「新勇哥物語」表示，台北市長柯文哲與郭王大玩政治遊戲，「政治素人」變成「政治老千」，白色染上金紅；一旦郭宋合作，代表親民黨參選，柯文哲豈不賠了夫人又折兵？郭台銘若自行參選柯文哲的總統之路提前結束。

此外，對於今天時代力量造訪，扁說，時力不分區立委拿下3席不再是夢，推出的區域立委，將讓民進黨立委選舉吃足苦頭；也不排除提名總統候選人，讓總統大選新戰國時代更形激烈多彩，平添不少變數。

扁今在「新勇哥物語」指出，原本以為「時代力量」因為政治力的介入，立院黨團5位成員，琵琶別抱的琵琶別抱，除名的除名，連黨主席都被辭職，整個黨頻臨四分五裂，極可能在明年一月立委選舉雙雙掛零。

他說，改組後的時力新任黨主席徐永明一行，8月27日會見阿扁，暢談一個多小時，讓阿扁深深感受到該黨又活了起來，不但不會因而解體，不分區立委拿下3席不再是夢，2020年推出的區域立委，將讓民進黨立委選舉吃足苦頭；也不排除提名總統候選人，讓總統大選新戰國時代更形激烈多彩，平添不少變數。甚至有可能2022年台北市長選舉推出國民兩黨以外的第三組候選人，再讓1994、2014三腳堵的市長之爭再度重演。

他指出，時代力量與民進黨說再見，也不是柯市長的最愛，堅持走自己的路，絕對是正確的選擇。

他認為，柯文哲原本以獨立人士參選總統，而不是另組新政黨，他的當選機率很高。本來無黨是台灣最大黨，如今頂多是第三大黨，把自己做小了。特別最近這段日子以來，與郭王大玩政治遊戲，「政治素人」變成「政治老千」，白色染上金紅，對他一點幫助也沒有，徒增果凍的政治行情。一旦郭宋合作，代表親民黨參選，柯文哲豈不賠了夫人又折兵？！當然郭台銘也不排除自行參選，果真如此，柯文哲的總統之路提前結束，2024年也別想了！？

他表示，「一邊一國行動黨」也應該是行動的時候了，應反對新式身分證加註英文TAIWAN ，讓台灣變成中華民國的地區或一省，而非主權國家，而中文未加註「台灣」，又怕什麼怕？阿扁總統任內為了照顧勞苦功高的老農，發放老農津貼從3000元提高到6000元，為什麼蔡政府不聞不問？「一邊一國行動黨」應主張比照阿扁加碼3000元，提高到10000元！

(中時 )