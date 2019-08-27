正在莫斯科郊外舒科夫斯基國際機場(Zhukovsky International Airport )舉行的2019年莫斯科國際航展(MAKS 2019)，展示各式俄羅斯航空未來的新見解，主角必然是Su-57匿蹤式戰機，然而他們也沒漏掉過去曾經引人矚目的罕見飛機，神秘的Su-47「金鵰」(Berkut)前翼式戰機就意外現身，成為開幕日的大驚奇。

航空學家(The Aviationist)報導，週一，記者和攝影師們聚集在綽號「煙管」(The Pipes)的機場轉角處，因為他們聽到風聲，有一架罕見飛機將會展出。在一陣等待後，一架黑色的蘇霍伊 Su-47「金鵰」實驗機緩緩被拖車帶到靜態顯示，立即獲得了一陣驚呼。

Su-47實驗機舉世只有一架，它於1997年9月首次飛行，獨特的前掠翼外型，立即引起了各方航空迷的興趣。

所謂前掠翼，是指飛機翼往前延展，與我們概念中的後掠翼完全相反，雖然它的飛行阻力較大，但是卻能取得較高的升力，能夠比一般的直線翼與後掠翼飛機，有更短的起飛距離。

美國也有前掠翼噴射機的研究。1984年，由格魯曼公司所製作的X-29開始試飛，X-29是以F-5A為基礎機體改造的，加上前掠翼和大型前翼，輔以電傳飛控系統來操作，確實達成了許多特異的飛行性能。

NEW-2009 Sukhoi Su-47 Berkut Golden Eagle - HQ - High QUality

然而，相比於小尺寸的X-29，以大型雙尾翼戰機Su-27為基礎機體，改造而成的Su-47，給航空迷感覺又更為震撼一些，從1997~2010年，它參與多場國際航空表演，秀出極好的纏鬥操控能力。

不過，前掠翼飛機並不利於匿蹤化，因此俄羅斯最終於選擇匿蹤的T-50為主要研發方向，也就是現在的Su-57，而Su-47就很少再露面了。

Su-47安置在莫斯科國際航展的靜態展示區域，並不會動態飛行。

(中時電子報)