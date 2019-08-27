MTV音樂錄影帶大獎美國時間26日舉行頒獎典禮，人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）以「You Need to Calm Down」拿下年度音樂錄影帶大獎，該曲是為LGBTQ族群發聲，她不只感謝粉絲投票支持，更呼籲白宮回應通過連署的平權法案。
而引領新世代潮流的新人怪奇比莉（Billie Eilish）也緊追在後，獲得最佳新人及年度Push新星，可惜因正在進行巡迴演出無法到場領獎，但足以見到怪奇比莉的超高人氣。除此之外，小鮮肉尚恩曼德斯也和卡蜜拉上演甜蜜爆擊，演出衝破串流新歌〈Señorita〉，更靠著這首撩人單曲榮獲最佳合作獎項。
2019 MTV音樂錄影帶大獎得獎名單
VIDEO OF THE YEAR 年度音樂錄影帶
〈You Need to Calm Down〉Taylor Swift
VIDEO FOR GOOD優質音樂錄影帶
〈You Need to Calm Down〉 Taylor Swift
BEST NEW ARTIST最佳新人
Billie Eilish
PUSH ARTIST OF THE YEAR 年度PUSH新星
Billie Eilish
ARTIST OF THE YEAR年度藝人
Ariana Grande
SONG OF THE YEAR年度歌曲
〈Old Town Road (Remix)〉 Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
BEST COLLABORATION最佳合作
〈Señorita〉 Shawn Mendes & Camila Cabello
BEST POP最佳流行音樂錄影帶
〈Sucker〉 Jonas Brothers
BEST HIP HOP最佳嘻哈音樂錄影帶
〈Money〉 Cardi B
BEST R&B最佳節奏藍調音樂錄影帶
〈Waves〉Normani ft. 6lack
BEST K-POP最佳韓語流行音樂錄影帶
〈Boy With Luv〉BTS ft. Halsey
BEST LATIN最佳拉丁音樂錄影帶
〈Con Altura〉ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho
BEST DANCE最佳舞曲音樂錄影帶
〈Call You Mine〉The Chainsmokers ft. Bebe Rexha
BEST ROCK最佳搖滾音樂錄影帶
〈High Hopes〉Panic! At The Disco
BEST EDITING 最佳音樂錄影帶編輯
〈Bad Guy〉 Billie Eilish
BEST ART DIRECTION最佳藝術執導
〈7 Rings〉John Richoux
BEST GROUP NOMINEES最佳團體
BTS
SONG OF SUMMER最佳夏日歌曲
Ariana Grande and Social House — “Boyfriend”
(中時 )
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