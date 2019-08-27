根據氣象數據和專家的說法，微弱雨勢不可能在短時間內澆熄亞馬遜雨林的野火災情，要出現大範圍的經常性降雨可能要等到10月。

消防員努力撲滅亞馬遜森林火災。(美聯社)

路透社報導，巴西太空研究機構指出，截至本月25日，巴西境內亞馬遜雨林區域今年出現的火災數量已增加79%。這個全球最大的熱帶雨林正飽受蹂躪。

雨林野火不侷限於巴西境內，接壤巴拉圭與巴西的玻利維亞邊界附近，也有至少1萬平方公里面積的區域慘遭祝融。

專家表示，儘管巴西政府已展開滅火行動，出動部隊和軍機救火，但這些措施只能撲滅小型火災，並有助於避免新火勢再起。大片火海只能靠雨水撲滅。

亞馬遜地區的雨季一般從9月底開始，且要經過數週才能發展成大範圍降雨。

聖保羅大學（University of Sao Paulo）大氣科學教授狄亞斯（Maria Silva Dias）指出，未來15天的降雨預測顯示，雨勢將集中在最不需要雨水的區域。

她還說，亞馬遜受災最嚴重的地區預計降雨較少。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的數據顯示，接下來幾週，巴西境內亞馬遜雨林的偏遠西北部及西部地區會有更多降雨，但東部區域仍維持非常乾燥的狀態。

專家們指出，即使降雨較多的地區，也只會出現個別陣雨。

狄亞斯說：「你當然可以在某些地方撲滅部分火勢，但這些都只是個別的點，不是整個區域。」

「整個區域必須出現更經常性的降雨，而這種情形只會發生在往後，大約在10月。」

狄亞斯表示，要撲滅森林大火，必須在夠短的時間內出現足夠的集中降雨，否則雨水只會蒸發掉。

她估計，要在一至兩小時內降下至少20毫米的雨量，才能撲滅一場森林火災，更猛烈的火災則需要更多降雨才得以撲滅。

(中央社)