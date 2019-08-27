天氣正熱的時候，游泳當然很痛快，歐美更有一群「野泳」愛好者，直接跳入又冰又涼的河水或湖水中，科學證實這確實有益健康，還能釋放快樂荷爾蒙。

縱身躍入河水，全身毛孔因低溫而收縮，但有人就愛這種透入骨髓的冰涼。歐美游泳愛好者不再滿足於四四方方的泳池，現在在網路輸入關鍵字「 Outdoor Swimming（戶外游泳）」，能找到無數相關的社團或討論區。

戶外游泳，或稱作「野泳」，關鍵是又冰又涼的水溫，愛好者不只夏天游，就連冬天也跳入冰凍的湖水中。其中有人自稱從此不再感冒、痠痛也消失，還有人像上癮一樣，巴不得天天游。

這些話聽來有些瘋狂，但背後也不完全沒有科學根據，研究證實冷水中游泳確實能增強免疫系統，在抗憂鬱方面，效果更明顯。

【冷水讓大腦釋放快樂荷爾蒙】

低溫會讓大腦認為人體處於較痛苦的狀態中，因而釋放安多芬來因應。安多芬是俗稱的快樂荷爾蒙，讓人感覺快樂，進而對抗憂鬱。

《英國醫學期刊（British Medical Journal）》曾刊載一個案，一名24歲的女性從17歲開始服用抗憂鬱藥，但生下女兒後決定戒斷藥物，於是她諮詢醫師，開始到戶外、15℃的冷水中游泳。

冰涼的湖水或海水不只讓心情暢快，還有實際的健康功效。(圖片來源：pixabay)

這名女性表示她的心情很快獲得改善，逐漸不再服藥，即使一年過去，也沒有恢復吃藥。

2008年另一份研究也認為，洗冷水澡可降低憂鬱與疼痛，推測是因為冷水提高血液和大腦中，能止痛、平穩心情的化學物質濃度。2011年還有研究發現，足球員賽後只要泡冷水5分鐘，就能減少疲勞，身體也能較快復原。

【冷水強化免疫系統、幫助燃脂】

另外有研究指出，人體為了因應冷水帶來的溫度變化，會加速新陳代謝，並釋放更多白血球，進而增強免疫力，這或許能解釋為什麼很多人開始冷泳後就自覺不再生病。

甚至還有研究探討冷水和人體「棕色脂肪」的關聯。棕色脂肪能快速燃燒葡萄糖和血液中游離脂肪酸，被視為治療肥胖、糖尿病等代謝症候群的重要解方。學界不斷尋找活化棕色脂肪組織的方式，低溫就是其中一種。研究發現低溫能讓棕色脂肪的新陳代謝率增加15倍，足以讓人在一年內減重約4公斤。

【這些人要小心】

但冷水也不是全然無害，紐約心臟科醫師葛林（Philip Green）表示，低溫讓人體釋放壓力荷爾蒙、血壓也上升，對一般人來說，這樣的壓力反應不至於造成健康威脅，但已經有心臟疾病的人，可能會導致嚴重的心血管問題。

就算身體健康，如果不適應突如而來的低溫，也可能承受衝擊，美國生物學教授寇克（Robert Coker）表示：「跳入水中，發現溫度很低的時候，你第一個反應可能是大喘一口氣，出現換氣過度的情況，心跳也加快。」

冰水中待上15～30分鐘後，也有失溫的風險，甚至失去意識或肌肉功能下滑。戶外游泳也要小心瀑布強大的水壓，以及溪水暴漲等較危險的狀況。

因此想痛快地縱身躍入冰涼河水，還是得斟酌身體狀況與周遭環境，並衡量待在水中的時間，量力而為。

(中時電子報)