新北市淡水區黃姓男子經營的直播站遭馮、鄭姓2人持改造手槍連開5槍，今早2嫌自知遭警方鎖定因而到警局投案，檢察官依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪向法院聲請羈押，法官晚間9時許裁准羈押禁見。

26歲馮姓男子不滿黃姓友人多次向他催討債務，昨凌晨1時許，與27歲鄭姓男子共乘一輛機車，到位在淡水民權路、黃姓男子經營的直播站店門口，朝大門連開5槍，其中數發打中鐵門，以及一旁停放的車輛，現場留有制式子彈的彈殼，2人隨即騎車離去。

黃姓男子當時在店內，聽到槍響立刻報警，檢方認為馮、鄭2人朝鐵門開槍，黃男當時正在屋內，有足夠理由認定涉犯殺人未遂，經士林地院法官開庭，馮雖坦承持有改造手槍、恐嚇危安和毀損犯行，但否認殺人未遂犯行，鄭則坦承騎車載黃前往，案發後丟棄機車並尋找躲藏地點。

法官認為，被告2人說法不一，足認有相互勾串的情事，而且2人都犯案累累，有反覆實施之虞，裁定羈押禁見。

(中時 )