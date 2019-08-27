為了讓九三軍人節以最味道的方式來慶祝，婦聯會將在當天推出「餃子嘉年華」，當天下午四點在北市信義四四南村廣場上，找來了北投中心新村、信義區區公所等單位協辦，並邀請各地眷村朋友組成十個隊伍，進行包餃子大賽。

只要對餃子有興趣的人，都可以到現場品試吃各隊包出的各式餃子，並現場投票選出前三名，婦聯會希望藉此方式，紀念一個不一樣的軍人節，同時慶祝中心新村成立六十周年，現場還有照片特展，邀請大家一同來懷念眷村的美好時光，和品嚐眷村文化最美味道地的餃子宴，接續婦聯會與全台眷村的情誼。

婦聯會主委雷倩表示，台灣眷村文化幾乎快消失了，為了找回眷村的記憶，除了已熱烈進行中的「婦聯金像獎微電影比賽」，以「想我眷村的親人」為主題外，並以包餃子這種特有的眷村美食賽，創造出另一種對眷村味道的記憶，愛吃餃子的你，建議當天可穿著瀟灑復古款的中山裝和美麗的旗袍，一同參與這場93.軍人節的餃子盛宴。並請自備環保餐具。

主辦單位： 中華民國婦女聯合會

協辦單位： 社團法人台北市眷村心文化協會

台北市社區發展協會聯合總會

台北市信義區區公所

(中時電子報)