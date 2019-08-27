台灣第一名模林志玲6月宣布與日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA閃婚，震驚日本和兩岸三地粉絲，這對台日新婚夫妻至今尚未攜手公開露面，但大陸中央電視台前日舉行新聞發布會，宣布今年中秋晚會時間、地點和卡司，林志玲、AKIRA出現在名單中，預計將同台露面。近日頻傳感情生變的黃曉明和楊穎（Angelababy）也將一起出席晚會，間接破除婚變傳言。

向林志玲工作室求證發布會內容，經紀人雖未透露更多細節，僅表示：「以節目官方統一宣佈的為主噢！感謝。」但此說法已證實2人將合體。另外，上月底曾傳出大陸有電視台下達「限台令」，暫停和台灣藝人合作，但剛在台灣舉行演唱會的蔡琴、新生代藝人歐陽娜娜和歌手梁靜茹都在表演名單中，港星則有王祖藍、李亞男夫婦。

央視中秋晚會新聞發佈會上，強調節目內容、包裝形式和明星陣容都是近年最強，韓磊、張靚穎、李宇春、譚維維、尚雯婕、毛不易、易烊千璽和演員劉濤等人都會參與演出，將以「家國情懷」為概念，設計《花月圓》、《山河戀》、《共嬋娟》3個篇章。

去年該節目以山東為主會場，在馬來西亞吉隆坡和澳洲雪梨設立海外分會場，也有不少台灣歌手參加，包含孟庭葦、許茹芸和蘇芮等人，不過今年地點不設在海外，主會場設在江蘇淮安，分會場定址於廣東佛山南海影視城，將於9月13日晚間8點全球直播。

(中時 )