火晶柿子前鑑 義烏紅糖麻花隨流量退燒 22:212019/08/27 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸熱播節目和電視劇帶來的流量熱潮，不單是賣火晶柿子的果農，賣義烏紅糖麻花的蔣先生也有過類似的經歷。陸媒報導，2015年前後，因為網路大V的宣傳，義烏紅糖麻花成為網紅小零食，這種原本完全手工製作的傳統食品一下吸引了許多大型製糖廠的模仿。 衝擊是直接的，第二年蔣先生家麻花的銷量降了一半。2018年底，熱播綜藝節目《聲入人心》又秀上了蔣先生的店，紅糖麻花再次翻紅了一把。那段時間每天的銷售量是以往的四五倍。「發不出那麼多貨，只能延遲三四天，客服每天都在道歉。」蔣先生回憶。 (旺報 ) #麻花 #紅糖 #先生 #義烏 #節目 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣首例 衛武營獲選《時代》雜誌世界最佳景點 13:372019/08/23 生活 六福攜手團購486先生 搶5千萬商機 16:542019/08/23 財經 身兼環保志工隊長 里長李阿清相當難過 17:312019/08/24 社會 「傻瓜也知道要給我！」吳宗憲自信能入圍2項金鐘獎！ 19:532019/08/25 娛樂 日男擁超強握力！妻竟痛到分床睡 09:342019/08/26 搜奇 從月入200萬崩盤跌谷底！慕鈺華才當一天寡婦弟弟也走了：眼淚掉不下來 21:462019/08/26 娛樂 老人照顧老人背後藏洋蔥 她這樣跨低潮 22:512019/08/26 生活 疑教養起口角 台中母抱5歲兒墜樓亡 12:122019/08/27 社會 節目假恩愛＋1 曝具惠善、安宰賢關密室吵架6小時 13:142019/08/27 娛樂 男主播代班Call in節目 面臨果凍大戰韓粉超崩潰 19:032019/08/27 娛樂 兩岸熱門新聞 陸首家Costco開幕擠爆 提前關門釀衝突 - 兩岸 - 旺報 沒人性！國泰航空：機上氧氣瓶遭惡意排氣 - 兩岸 陸夜間遊客流報告：80後是主力 男性多過女性 - 兩岸 - 旺報 英撿到槍 前官員嘆：可習撿到核彈頭 - 兩岸 中美貿易戰最新交鋒 美兩個行業受創最重 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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