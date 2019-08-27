大陸熱播節目和電視劇帶來的流量熱潮，不單是賣火晶柿子的果農，賣義烏紅糖麻花的蔣先生也有過類似的經歷。陸媒報導，2015年前後，因為網路大V的宣傳，義烏紅糖麻花成為網紅小零食，這種原本完全手工製作的傳統食品一下吸引了許多大型製糖廠的模仿。

衝擊是直接的，第二年蔣先生家麻花的銷量降了一半。2018年底，熱播綜藝節目《聲入人心》又秀上了蔣先生的店，紅糖麻花再次翻紅了一把。那段時間每天的銷售量是以往的四五倍。「發不出那麼多貨，只能延遲三四天，客服每天都在道歉。」蔣先生回憶。

(旺報 )