真的超級噁心，有人與朋友邀約吃大餐，餐後結帳卻不願意付均分的錢，朋友要她不然把吃下肚的東西吐出來，結果她竟然當眾摳喉嚨，硬是把之前吃下的東西吐光光，讓現場朋友看傻眼，也紛紛避開！

這是發生在香港的一見離譜現象，據大陸《海外網》今天報導，日前有香港網友爆料一起「霸王餐」過程，引起網上熱議。發帖者表示，一群人到餐廳為好友慶生，並且事先言AA制拆帳，但是最後結帳時，其中1名女子拒絕分擔1200元港幣（約4800元台幣）飯錢，即使通知她的家人和男友，仍不肯付錢。有人氣憤地說「那你吐出來就不收你錢」，沒想到女子真的當眾嘔吐。

該網友在臉書《on9仔女同盟（on9限定）》群組發文講述整件事情經過。據悉，當時一群人在餐廳為好友慶生，最後結帳時其他人都付了錢，唯獨1名是聲稱是壽星朋友的友人女子賴帳。她先聲稱自己付了1200元（港幣，以下同），一會又說付了200元，但在場人士均表示沒人見她把錢拿出來。

香港網友爆料有人吃大餐不付錢直接吐光光。（去自新浪網）

後來這名女子被強行要求付錢，她卻表示「一分錢都沒帶，身上只有一張八達通卡。」，為此翻臉爭吵持續了數小時，甚至她的母親和男友也被通知，結果仍未付錢。最後只好報警處理，女子才到提款機取錢付款。

發帖者表示，現場一度有人對女子稱「你吐出來我不收你錢」，結果她真的當眾嘔吐。發帖者忍不住感慨，「真是人生第一次遇到這麼無賴的人。我們個個都和你不熟，難道會幫你湊錢嗎？」

該貼文發出後被刪除，隨後又被其他網友截圖再度分享，有網友直呼「太扯了」、「沒帶錢也跟人家吃高級料理」；也有網友替女生抱不平，「叫人把吃下的吐出來，一塊錢不收她的。但是吐完之後又要照收錢，這是什麼玩法？」、「那個女生好慘，逼到人家吐了，一點點錢，逼到人性都沒有。」！

(中時電子報)