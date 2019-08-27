何依霈27日帶著店裡的雞湯響應愛心捐血活動，於捐血車旁設立「MURA一日攤位」，只要當天成功捐血的民眾，皆可喝到熬製10幾個小時的味美雞湯，補氣又活血。她為了本次的捐血活動煞費苦心，每天花15小時熬煮10種以上蔬菜，搭配整隻的雞骨，使用天然食材且不添加任何人工調味料，為的就是希望民眾可以吃得安心又健康。果然不到2小時，150碗雞湯就被拿光光，體重從沒超過45公斤的她無法捐血，便在現場替民眾盛湯。

何依霈替民眾盛雞湯。傳軒媒體提供

何依霈坦言景氣不好，自己和朋友合開日式清酒餐廳，擔心受周遭餐廳一間間收掉影響，場內外大小事都一手包辦，但自己能力有限，「真的是隔行如隔山，我現在覺得當演員好幸福」。餐廳重新裝潢後，生意比以前還要好，每個月也搭配不同活動吸引客人，但壓力仍大，她邊說邊落淚：「就像你接到一部夯戲，觀眾很喜歡，但是下一部戲他們還會喜歡你嗎，就是這種感覺，萬一下一檔活動客人不喜歡怎麼辦？」

何依霈今天出席響應捐血公益活動。傳軒媒體提供

說到身體健康，何依霈講到妹妹羅巧倫最近身體亮紅燈，忍不住淚崩，雖然兩人小時打架、長大鬥嘴，但姊妹情深，羅巧倫也會因為姊姊開餐廳壓力太大，擔心姊姊必須求助於心理醫生，何依霈大喊「演戲壓力都沒那麼大，反而當老闆後怕生意有狀況，對不起股東也對不起員工，擔心客人來招待不周，擔心一大堆事，到了晚上睡不好還做惡夢，可是看到客人來店享用完之後滿足的臉，又一切釋然了。」其實餐廳在何依霈親力親為的看顧下，近半年來都呈正成長。

何依霈坦言壓力大，求助於身心科醫師。

(中時 )