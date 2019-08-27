台中電影節「金馬經典影展：義大利電影課」台中場8月15日盛大舉辦，在12天的展期中於台中新光影城放映38部電影共47場次，入場觀影逾4800人次，較去年柏格曼百年紀念影展4400人次更多，票房數字創新高！影展26日正式結束，台中市影視發展基金會與金馬執委會承諾明年將繼續合作，共同策畫經典影片主題與專題影展，期望明年能帶給台中朋友們更多精采好片。

台中市影視發展基金會表示，這次經典影展以馬丁史科西斯導演的紀錄片《義大利電影課》為策展靈感，共放映38部義大利影史經典代表作，除馬丁史科西斯導演的《義大利電影課》外，還有羅塞里尼、狄西嘉、維斯康提、安東尼奧尼、費里尼、亞力山卓布雷塞提、皮亞托傑米等7位義大利名導的作品，是台灣難得的大規模完整放映以義大利新寫實主義時期為主的影展。

這批近半世紀以上的影片，均是主辦單位費心地一一聯絡義大利各電影公司、資料館、修復基金會等單位所尋找到保存最完整的放映版本，並重新翻譯製作中文字幕，才得以呈現在觀眾面前，其中包括7部珍貴典藏的35mm膠捲拷貝。為此，台中新光影城還特地架設35mm膠捲放映設備，讓觀眾體驗電影膠捲的獨特觀影感受，許多觀眾聽到放映機轉動的聲音都大呼感動！

影展中可見到各個年齡層的觀眾，更有許多影迷自外縣市前來。年輕觀眾藉此機會可一睹傳說中巨星們年輕時的風采

，資深影迷則得以重溫當年看電影時的青春記憶。這次影展與一般商業電影不同的是，放映結束時都能聽到觀眾的鼓掌聲，表達真心的感動與回饋。

另外，影展中售票率最佳的影片分別為開啟了整個義大利電影新寫實主義時期，由羅塞里尼導演的《退休生活》；以及在國際影壇獲獎無數、長年名列影史十大影片榜內，由費里尼導演的經典鉅作《八又二分之一》兩部影片，售票率雙雙高達94％。除了影片票房熱賣外，影展期間邀請金馬執委會執行長聞天祥、電影學者黃建業，與資深影評人藍祖蔚、塗翔文、鄭秉泓等人舉辦的5場專題講座也幾乎場場滿座，獲得觀眾熱烈支持與迴響。

新聞局指出，金馬經典影展系列有別於金馬國際影展，是為推廣經典影片而生的主題影展，自去年首次舉辦以來，台中挾著得天獨厚的地理位置與便利交通，吸引全台影迷齊聚

，是重要的合作夥伴及共同主辦單位。為回應觀眾連續兩年的高支持度，台中市影視發展基金會與金馬執委會也允諾明年將繼續合作，並已開始著手籌備。

(中時 )