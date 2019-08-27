彰化縣芳苑分局一名莊姓巡佐，疑似涉及六合彩簽賭弊案，27日驚傳遭雲林檢調拘提帶走，漏夜偵訊中；對此彰化縣警局強調，對於莊員涉案情節暫不便評論，若莊員確實涉及不法，將報請警察局予以嚴懲汰除，全案指派由芳苑分局長王國峯統一發言。王國峯低調指，仍在了解中。

彰化縣警局指出，雲林地檢署檢察官率雲林縣調查站，27日上午至芳苑分局芳苑派出所執行搜索，並扣押該所莊姓巡佐承辦之六合彩簽賭案相關卷資，並拘提莊員到案；芳苑分局配合雲林地檢署實施清查，全案28日上午將在分局公開說明回應。

根據了解，莊姓巡佐年約50歲，原定明年退休，先後在芳苑和溪湖分局服務，在同事眼中，為求績效、辦案常遊走灰色地帶，引發爭議；這次事件疑似也是過去負責偵辦雲林縣一起六合彩簽賭案件時，疑似涉嫌從中拿好處、或勾串牟利而遭人檢舉。

由於日前和美警分局才有2名員警涉包庇理容業者、插乾股投資，依貪瀆遭羈押，彰化縣警察局長方仰寧震怒後，為求徹底整飭警紀，針對內、外勤主管，資深警官進行通盤檢討後展開大規模調動，全縣警界人事大地震，許多資深巡佐正在「挫咧等」，終日擔心下一波輪到自己被調，沒想到小隊長輪調才一個多月，竟又在爆發貪瀆弊案。

據悉，方仰寧白天獲悉後極度震怒，且方對於警察風紀要求向來非常嚴格，數月來連串整頓就為了杜絕弊端，不料竟又爆發本案，且發生在芳苑分局，分局長王國峯是全彰化縣8分局最年輕分局長，出身刑事系統、且一直是方仰寧愛將，弊案勢必遭受波及，後續發展備受關注。

(中時 )