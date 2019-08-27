竇智孔與郭彥均、舞陽搭擋主持東森超視實鏡行腳節目《請問 今晚住誰家》一行人體驗打工換宿，除在馬場當鏟屎官外，更在麗寶樂園扮女裝逗樂遊客，竇智孔坦言自己人生首次穿上公主裝，要跳舞吸引遊客，彆扭的一度連手要擺在哪裡都不知道，向來形象超MAN的他虧自己簡直超弱，「我明明是會跳舞的，但若要我穿海盜裝跳，那簡直是輕而一舉！」

拍攝完後，竇智孔把照片傳給老婆幃幃看，結果幃幃心疼地哭了，一把眼淚說，「你為了我們做這樣的事情，會不會覺得委屈？」竇智孔回，「在節目中我體驗了不一樣的生活，能夠因此帶給觀眾開心，我也覺得開心。」聽完老公獻出首次外景節目主持以及第一次穿女裝的盡心盡力與突破自我，幃幃才擦乾了眼淚，喊話希望觀周一到周四晚上10點鎖定東森超視播出。

竇智孔近期因老婆幃幃一句，「你是不是開始減重了？」激勵自己晚上孩子入睡後以及早上孩子睡醒前時去運動，持續大半年後體脂肪從24%下降到13%，正當自己認為減脂有成時，打著赤膊在老婆旁雀躍地轉圈，卻被幃幃虧，「我在認識你時，你的體脂只有9%！」於是自己又默默地去運動，雖然如此，他在東森超視《請問 今晚住誰家》節目穿公主裝露壯肌，打趣說自己小露「事業線」相當吸睛。

竇智孔透露這次在節目中打工換宿，從在馬場安排備馬、清馬廄與把馬刷乾淨、倒馬糞等工作，體驗了以往沒從事的工作，坦言自己過去都是擔任享樂者，享受生活享受在馬場上騎馬馳乘，在錄製節目時，甚至一早當遊客還沒進園時，要先去檢查所有遊樂設施有無故障，包含怎麼設定、怎麼上油、怎麼檢查每一個螺絲等，「對我來說都是全新的體驗，這些是我平常看不到的，更不用說扮女裝了。」竇智孔認為「不擅長就要積極面對」，並將此心態分享給兩歲兒子大福，又說，節目播出時會邀請老婆兒子一起在家中觀看。

(中時 )