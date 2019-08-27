韓國鐵肺女主唱文珽逅27日抵台進行個人亞洲巡演台北場的宣傳，為了紀念這充滿重要含意的演唱會，她特別將「文珽逅號」刺在頸後紀念一輩子，歌手潘裕文也將為文珽逅獻出第一次，兩人將在演唱會上攜手獻唱經典電影《我的野蠻女友》主題曲〈I Believe〉韓文版以及孫燕姿的〈天黑黑〉。

文珽逅秀刺青照。

文珽逅也將獻唱中文歌曲《光年之外》和膾炙人口的英文歌曲，感性演唱的背後卻是靠著爆笑記憶法來背歌詞，她透露由於練中文發音實在太難，自己研發了一套「文氏記憶法」，運用韓語發音裡和中文相近的詞彙來當記憶點。

例如歌詞中是以「感受」為開始，她就以發音類似的韓文「乾燒蝦」來當作是對「光年之外」的記憶重點，用韓語慶尚道方言的「藥好苦」來記中文「世界」的發音，且用韓語的「轉帳」來記中文「一切」的發音，對文珽逅來說「光年之外」歌詞記憶點的劇情走向雖然很奇特，但是莫名找到了學中文的樂趣讓她也開心不已。

(中時 )