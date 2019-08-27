厭倦了川普總統發動的貿易戰，美國農民開始抱怨，佩杜的耐心也逐漸耗盡。本月在明尼蘇達州南部舉行的農業節慶活動中，農業部長兼貴賓佩杜試圖用笑話打破僵局。

“兩個農民在地下室怎麼說？”佩杜在一個長達一小時的市政廳式活動即將結束時問道。 他自問自答“一個嗚呼哀號的地窖。”

震耳且不斷的噓聲馬上響起。

在這場貿易戰中，農民已經成為了最大的受害者，川普一開始宣傳他對中國實施關稅，幫助了他認為受到中國“不公平”貿易行為傷害的美國製造商。

紐約時報報導指出，但在一年多的貿易爭端中，隨著中國政府對川普對中國進口商品的關稅進行報復，美國大豆，豬肉，小麥和其他農產品對中國的銷售已經大為減低。農民長期以來依賴的重要收入來源消失，中國買家希望巴西和加拿大等其他國家取代美國提供他們所需的商品。根據美國農業局的數據，截至6月份的農場破產申請比2018年增加了13％，貸款拖欠率正在上升。

隨著川普進入大選年，農民的困境正成為一個政治問題。過去，農民們一直堅定不移，繼續堅定支持總統，因為川普承諾他的貿易政策將最終有助於農業產業大發利市。儘管農業州沒有跡象會刮起藍色旋風，但越來越多的農民表示他們對總統的做法失去了耐心，並表示不會繼續支持總統川普的做法。

川普經常吹噓經濟繁榮，但目前經濟放緩，有些地方情況更糟。川普最近積極為他的政策辯護，表示日本將會大舉購買美國小麥。“農民們開始過得更好了”，

明尼蘇達州玉米種植者協會主席布萊恩在活動中告訴佩杜，“我們不會再開始過得更好了。” “事情正在迅速走下坡路。”

週一，在川普先生兩次升級與中國的貿易戰之後的72小時內，農民塔爾曼先生表示，他不能像2016年那樣支持總統。

塔爾曼先生說：“在某些時候，我們不得不放棄豪賭回到實質面來解決這個問題。” 單總統的做法“一點都不確定。”

失去世界上人口最多的國家作為出口市場對美國農業造成重大打擊。根據美國農業局的數據，2014年美國對中國的農業出口總額為240億美元，去年則降至91億美元。農業部門本月表示，今年上半年對中國農產品出口減少了13億美元。

農業部本月發布的一份報告顯示，今年加拿大對中國的小麥出口“飆升”，而美國的出口量則大幅下降。

川普總統進入選舉年，農民的困境正成為一個政治問題。政府試圖通過推出兩項總計280億美元的財政援助計劃來安撫農民。白宮還派遣了72歲的喬治亞前州長佩爾杜先生，到明尼蘇達州，愛荷華州和威斯康星州，以平息農民的憤怒。

但隨著貿易鬥爭變得更加白熱化，美國農民感到恐慌。上週，川普表示他將把價值2500億美元的中國進口產品的關稅提高到30％，並在今年晚些時候對另外價值3000億美元的關稅徵收15％的稅。中國則表示將不再購買美國農產品，並於週五宣布將提高對美國750億美元出口產品的關稅。

這促使川普將大陸國家主席習近平描述為“敵人”，還對外表示他希望提高關稅，不過在周一，他又宣布兩國之間的會談會繼續進行。

貿易衝突對農民的影響正在蔓延到為他們服務的製造商。農業設備製造商迪爾公司（Deere＆Company）本月表示，它正在削減今年第二次的盈利預測。該公司首席執行官表示，由於擔心出口市場，農民紛紛推遲採購。

美國政府正在尋找其他方式來幫助農民，包括從其他地方獲得貿易協議。川普本週在法國舉行的G7峰會上表示，美國和日本即將達成一項協議，日本將購買更多的美國玉米。

在川普先生的貿易戰中，佩杜不太可能是戰將。作為前喬治亞州州長，他致力於加強與中國的關係，歡迎中國公司，並將經濟發展帶到上海和北京。他推動亞特蘭大成為美洲自由貿易區的中心，這是一項擬議的34國貿易協定，但未取得成果。

“他是自由貿易的堅定支持者，”喬治亞經濟發展專員克雷格•萊瑟這麼說。

但在川普政府中，佩杜先生一直是總統政策的堅定支持者，公開捍衛關稅，努力縮小聯邦政府，並對氣候變化背後的科學表示懷疑。

“他是川普的支持者，”喬治亞的環保人士尼爾•赫林說，他曾在州立法機構與佩杜先生一起工作過。 “他投川普所好”

佩杜拒絕接受采訪。但他的發言人強調他與農民有直接的聯繫，並指出，截至7月底，他已經訪問了所有50個州，已經旅行了超過113,600英里，從 2017年上任以來已經去了104個農場。

曾經是民主黨人的佩杜也表現出喜歡保守派的傾向。去年，他提出了削減聯邦食品券援助計劃的想法，改以政府選擇的義大利麵，穀物和罐頭食品代替。該計劃最終被取消，但佩杜今年繼續推動限制食品券，包括上個月他提出的一項規定，即通過改變資格要求將300萬人從食品券中剔除。

Perdue先生去年決定將該部門的兩個科學部門 - 經濟研究局和國家食品和農業研究所 - 從華盛頓遷至堪薩斯城地區。 佩杜聲稱搬遷不是報復性的，而是讓研究人員更接近他們的科目。

據美國政府僱員聯合會稱，該部門大約500名僱員中只有約100人同意搬遷。

根據在場的人說，當佩杜在6月份向員工發表有關此舉的講話時，有幾個人站了起來，背對著他。

民主黨人對搬遷感到憤怒，稱這是對科學的攻擊。農業部檢察長在本月發布的一份報告中表示，未經國會批准移動研究單位可能是非法的。

然而，在白宮，佩杜的決定被視為一種勝利。

8月初在南卡羅來納州共和黨的銀色大象晚會上，代理白宮辦公廳主任Mick Mu穆爾瓦尼稱讚佩杜的做法，絕對不是和稀泥。

“解僱一名聯邦工作人員幾乎是不可能的，”穆爾瓦尼先生說。 “我知道，因為很多人為我工作。我嘗試過，很難。”

在明尼蘇達州的農場中，很明顯佩杜的南方魅力只能到目前為止。他對與中國的貿易戰如何結束的問題的回答是簡單的，他關於心懷抱怨農民的諷刺說法讓一些人非常憤怒。

但許多農民仍舊支持川普，並希望總統知道他在與中國打交道時應該做的事情。農業雜誌7月份的一項調查發現，儘管在與中國談判方面缺乏進展，但1,100名農民中有79％仍然支持川普。佩杜先生在很大程度上仍然是一位有效的使者，該行業仍然希望總統能夠實現他一直承諾的那種貿易協議。

“他是我們中的一員;他是一名農民，“美國大豆協會財務主管威斯康星州農民布拉德克雷默對佩杜說。 “我認為他在充滿挑戰的政府中工作很困難。”

(中時 )