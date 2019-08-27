張宇胸前深V開到肚臍，完全不見一私贅肉。（圖／翻攝自臉書）

前主播張宇外型甜美、身材火辣，曾被網友票選為最正女主播冠軍，和Tutor ABC副總裁劉彥谷2017年閃電結婚，同年生下一子蹦蹦，今年6月初再迎來二胎跳跳，產後不到兩個月，今（27日）她曬出試穿衣服的照片，可見身材恢復之快，甚至大開中門辣爆，讓粉絲全看傻。

張宇為了下週要拍展覽展宣傳照，今天先試穿衣服，除了穿上牛仔熱褲，露出一雙修長美腿，特別吸睛的是，其中一套她換上連身褲裝，不只貼身剪裁突顯出苗條身材，胸前更是中門大開，深V直接挖到肚臍，東西半球快被看到，而腰間也看不到一絲贅肉，十分火辣，完全看不出一個多月前才卸貨第二胎。

張宇大秀美腿，產後身材恢復很快。（圖／翻攝自臉書）

雖然張宇哀怨地發文寫下：「真的逼死產後婦女，產前練的肌肉都掰了有點桑心」，但照片曝光後，立刻吸引粉絲激動留言「天哪，怎麼身材恢復的這麼快啊」、「也瘦太快了」、「明明就超瘦超正超性感」、「這不科學啊」、「看不出來已經是兩個孩子的媽」。

(中時電子報)