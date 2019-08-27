印度自行開發的第2代光輝輕型戰機

印度自行開發的第2代光輝戰機(Tejas Mark II)經過重新設計與改良等一波三折後，終於要開始生產。不過，開發商印度斯坦航空公司(HAL)首批83架的光輝輕型戰機的報價被印度軍方大刀一揮砍掉4成，每架價格大約落在3500萬美元至3800萬美元之間，且此項談判已接近完成，簽約後的訂單將讓光輝戰機生產線維持5年。

《環球時報》引述印媒指出，消息人士透露印度斯坦航空公司這批光輝戰鬥機的價格原為每架45億盧比(約6267萬美元)，但印度國防部與空軍堅持認為此一價格沒有競爭力，雙方正在談判中的價格低於每架30億盧比(約4178萬美元)。目前談判已接近完成，最終價格可能落在25億盧比(約3482萬美元)至27.5億盧比(約3830萬美元)的範圍內。

《印度時報》說，83架戰機訂單原先報價與可能成交價錢比較，總價相差近1500億盧比(約20.89億美元)，但此價格不包含維護成本以及交易過程中可能產生的其它成本。而今年1月，印度前國防部長西塔拉曼曾將購置光輝戰機訂單的總額固定在5000億盧比(約69.64億美元)，消息人士指出，HAL公司需要新訂單來維持生產線，而這筆大單將讓生產線至少延續5年，對該公司而言已經「別無選擇」。

消息人士指出，瑞典的薩博公司研發的獅鷲戰機（JAS 39 Gripen）與光輝戰鬥機功能類似，但獅鷲戰機的單機成本不到30億盧比(約4178萬美元)。因此，印度斯坦公司必須提出具有競爭力的價格，否則印度空軍可能會放棄採用光輝戰機。

(中時電子報)