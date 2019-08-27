巴西總統波索納洛27日表示，他願意接受國際金援協助撲滅亞馬遜森林火災，但是法國總統馬克洪必須先向他道歉。

這場國家元首互懟起於波索納洛的支持者在臉書貼文拿法國第一夫人布莉姬與巴西第一夫人蜜雪兒做比較，並指「馬克洪妒忌波索納洛」。波索納洛本人的臉書帳戶則回應「不要羞辱這傢伙（馬克洪），哈哈」，此番言論遭馬克洪批評「粗野無禮」

根據美聯社，波索納洛顯然不滿馬克洪對他的評語，因而要求道歉，「然後我們再來談事情」。

(中時 )