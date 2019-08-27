波索納洛：如果馬克洪道歉 就接受救災援助 23:242019/08/27 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 巴西總統波索納洛。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 巴西總統波索納洛27日表示，他願意接受國際金援協助撲滅亞馬遜森林火災，但是法國總統馬克洪必須先向他道歉。 這場國家元首互懟起於波索納洛的支持者在臉書貼文拿法國第一夫人布莉姬與巴西第一夫人蜜雪兒做比較，並指「馬克洪妒忌波索納洛」。波索納洛本人的臉書帳戶則回應「不要羞辱這傢伙（馬克洪），哈哈」，此番言論遭馬克洪批評「粗野無禮」 根據美聯社，波索納洛顯然不滿馬克洪對他的評語，因而要求道歉，「然後我們再來談事情」。 (中時 ) #道歉 #波索納洛 #馬克洪 #亞馬遜 也許您會感興趣 推薦閱讀 痛哭文被酸...網嗆「搶人老公」謝忻正面回11字 09:182019/08/23 娛樂 「白鹿」颱風來襲 海軍完成救災部署 13:542019/08/23 社會 被問要不要道歉！ 酒駕撞死3人嫌犯低頭不語 12:372019/08/24 社會 歐盟威脅撤銷貿易協定 巴西終派兵 搶救亞馬遜雨林大火 04:102019/08/26 全球財經 搶救亞馬遜大火 G7領袖達共識 04:102019/08/27 國際大事 多項議題不同調 川普邊緣化 04:102019/08/27 國際大事 G7金援亞馬遜滅火 巴西總統質疑背後意圖 08:492019/08/27 國際 加總理高富帥 美第一夫人凍未條 11:242019/08/27 國際 川普稱第一夫人和金正恩很熟 慘遭自家人打臉 14:442019/08/27 國際 造謠朴寶劍被「捅菊花」出面道歉 韓粉怒嗆：這樣快樂嗎？ 15:292019/08/27 娛樂 國際熱門新聞 這真的是肯德基？這家分店試推全素炸雞 - 國際 川普連任警訊！ 農民對貿易戰漸顯不耐 - 國際 加總理高富帥 美第一夫人凍未條 - 國際 好險！川普關稅大刀逼近 法這決定逃過一劫 - 國際 陸拖延貿易戰至美總統大選 背後原因曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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