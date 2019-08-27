由張秀卿、邵大倫主持的年代MUCH點唱綜藝《MUCH金點秀》邀請到「秀場天王的前世情人們」，楊繡惠、謝金晶以及黃露瑤到現場分享與父親於公於私相處的故事，氣氛感動。當中，豬哥亮么女謝金晶自爆會受到父親的寵愛是因為出生前被算命師算出天生帶財。謝金晶更透露父女分離近二十幾年後再重逢，豬哥亮趁錄影空檔都會緊牽著她的手不放，為了幫她發唱片還「三顧茅廬」，對於那段只能回憶的父愛，讓她一度哽咽到無法言語。

謝金晶透露當年母親懷她時，父母感情並不好，偶然去算命發現謝金晶「天生帶財」，謝金晶出生後也應驗算命師的說法。謝金晶分享她第一次叫爸爸時，賭性堅強的豬哥亮興奮跑去簽牌「88」，果真中了獎。還有一次，謝金晶在睡夢中吐了三個長氣、兩個短氣，再度激發父親的靈感去簽牌，不出所料再次中獎，謝金晶因此得到「帶財」認證，讓豬哥亮加倍疼愛謝金晶。

不想被標籤為「靠爸族」的謝金晶，在出道之際回絕父親幫忙出唱片的機會，毅然決然到餐廳駐唱累積經驗，一旁的黃露瑤對謝金晶的努力更是豎起大拇指給予肯定。同屬豪記唱片的張秀卿說當年豬哥亮為幫女兒出唱片，親自南下拜訪豪記唱片老闆，殊不知喬裝後的豬哥亮，「招牌馬桶蓋」消失了，一再被對方誤認為詐騙分子，遭對方喝斥「你豬哥亮我還張菲勒」、「再鬧就報警」，連吃兩次閉門羹，「三顧茅廬」後才被接見，不顧巨星身分的愛女舉動讓眾人感到羨慕及感慨。

楊繡惠4歲開始走跳秀場，自爆出道秘辛。

一直以來豬哥亮毫不掩飾對謝金晶的疼愛，受豬哥亮提拔的楊繡惠直言看過父女倆的互動簡直羨慕極了，對此，謝金晶分享父女倆重逢後，每每陪豬哥亮錄影時，或許是急於修補父女感情，豬哥亮除正式錄影以外，都會一直抓著她的手，連對腳本的時間也不放過，現場還用楊繡惠的手示範，讓楊繡惠調侃謝金晶「你爸是摸骨的吧」。

當天謝金晶演唱〈我的爸爸〉、〈思念你的心〉等歌曲，〈我的爸爸〉讓現場差點被淚水淹沒，楊繡惠更哭得被張秀卿調侃「妳才是親生女兒吧」。黃西田女兒黃露瑤分享當年為等待父親，打瞌睡時把門牙都撞掉了，現場時而感動時而歡笑，將秀場人生的悲歡離合道盡。

(中時 )