中區督察大隊吳權芳隊長說明科技執法應用情形。（圖／環保署提供）

近年來的廢棄物案件犯罪型態日趨複雜，不肖業者成員集團化，以合法掩護非法。環保署打造智慧執法方式，除劃定高潛勢棄置熱點強化巡查，並導入無人飛行載具（UAV）、地理資訊軟體及衛星影像等科技工具，強化偵察蒐證工作。

環境督察總隊中區督查大隊長李金福表示，執勤時並善用全球衛星定位功能（GPS）技術，記錄廢棄物清運機具行車軌跡，以及即時稽查車輛動向，篩檢出疑似棄置地點，彙整不法棄置行為相關資訊，結合智慧執法，打擊非法棄置犯罪行為。

李金福說，今年3月環保署接獲民眾向彰化縣警察局芳苑分局通報，轄區內有農地遭棄置不明廢棄物。經檢警環聯合查緝，於7月18日當場查獲2家食品加工汙泥再利用機構與3家清除機構共謀，將大量食品加工汙泥未經處理即棄置於彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉與溪州鄉等多處農地，初估遭棄置的數量超過5500公噸。

環保署利用電腦系統勾稽分析及運用科學工具監控，發現清運車輛僅以繞場方式製造有運送至再利用機構的假象，實際卻行駛至偏僻地區農地進行棄置。這種再利用機構以合法掩護非法行為，已涉犯廢棄物清理法刑責，最重將處5年以下有期徒刑、新台幣1500萬元以下罰金，相關犯嫌已移送地檢署偵辦。

李金福說，類似的案子全台1年大約會有10幾件，近年來非法棄置手法，已演變至以租用土地或倉庫堆置原料為藉口，在短期內快速堆置廢棄物後逃之夭夭。地主若有容許或重大過失，恐將被追究清理責任，除了可能要面臨巨額的清理費用外，也可能必須配合檢調機關犯罪偵查的傳喚或到法院出庭，實在得不償失，不要以身試法。

(中時 )