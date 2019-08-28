宋七力的顯相照片。(圖/擷自謝長廷臉書)

如果談到駐日代表謝長廷的宗教信仰，很多人都聯想到宋七力，一度是謝長廷不願外界提起的痛。不過，謝長廷仍堅信宋七力有關本體和分身的概念，相信所見分身不虛。謝長廷今日在臉書貼文，以日本媒體重新省視史上最大冤案--松川事件為例，重提宋七力詐騙案經12年纏訟獲判無罪，希望台灣媒體進行回顧檢討。

謝長廷指出，日本史上最大冤獄--松川事件今年滿70年，引起日本媒體回顧。當時松川站發生人為破壞的火車翻覆事件，造成多人傷亡，有20人涉嫌被逮捕，根據嫌犯的自白而起訴並初審判罪，但經過14年審判，通通判無罪，媒體回顧著重反省自白判罪及輿論誤導的危險性，其實在台灣也有不少類似冤案。這兩天有電視台重提的宋七力詐騙案，就是一例。

謝長廷表示，1996年宋七力案發生，檢察官同樣起訴10多人，轟動社會，但經過12年審判，在2008年通通被判無罪，跨越二次政黨輪替的時間。宋七力的顯相照片中有四百多張，在無罪確定後，送到日本一位時常為法院鑒定照片的專家柳川律夫老先生鑒定，結論均非變造，柳川先生並在每一張照片上簽名。

謝長廷指，當時上電視虛偽指控的証人江正、陳江麗花反而都判罪入獄，舉發人璩美鳯在刑事上因認為無故意而無罪，但民事敗訴，要賠償他名譽損失200萬元，只是後來璩美鳳自己因光碟案也名譽掃地，所以他沒有強制執行。

謝長廷回顧，宋七力案的當事人當年有的承受不了輿論壓力和親友嘲諷而憂鬱去世，有的妻離子散、有的破產逃亡。他記得日本東京大學有位教授在八十年前主張意識是能量，念力可以成像，後來在一次國際學術研討會展演時失敗，被趕出校園，其女助手因而自殺，但最近量子力學的科學界公開重新肯定他當年的貢獻。宋七力本人消失了一陣子，最近突然獲頒100萬youtube訂閱網路金牌獎才又引起注意。

謝長廷認為，宋七力講的實相有一部分是神祕學的範疇，也有一部分是科學在探討的議題，例如思惟如何影響世界、心念與物質世界的關係？意識是否能量？可否成像、心像的作用和修練、映象記憶（edeitic)的能力等等，可惜都沒有探討的空間。

謝長廷感嘆指出，宋七力在該案後成為嘲諷的對象，現在隨便一個網民都可以酸他幾句。但為什麼經過12年審判全部無罪？為什麼一個天人合一的視頻有二億人點閲？可惜媒體對這事件從來沒有任何檢討和回顧。

(中時電子報)