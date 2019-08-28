蔡濱鴻斷臂後更希望走出去，盼能對更多人有所啟發。（陳信翰攝）

命理師蔡濱鴻本名蔡文生，國中畢業就跟著家人家裡從事土木工作，在30歲那一年，因為做鐵窗的朋友缺工找他去幫忙，在吊掛作業時，意外誤觸高壓電，高壓電箱碰的一聲，整條街都停電，頓時，蔡濱鴻從3樓跌了下去，他只聽到旁人喊「死啊！不用救了！」他整個人癱掉了，過程中，他都很清醒，天旋地轉的一刻，到現在還是歷歷在目。

蔡濱鴻勤練太極拳，自我要求，從不間斷。（陳信翰攝）

送醫後面臨截肢的命運，生活起居也陷入困境，心裡重建更是一條漫漫長路；蔡濱鴻說當年只要走在路上，大家都會盯著他看，即使在大熱天，出門還得披件外套，就是怕人家會笑，前後有兩年都不敢出門，也還好當時有保險，靠著一筆保險費，讓他可以不用上班，但卻也無所事事，天天關在家裡看電視，日夜顛倒健康亮起紅燈。

蔡濱鴻不適應義肢，後來在手上裝上腳趾。（陳信翰攝）

蔡太太說，他至少有兩年的時間沒有出門，還好他有些「酒肉朋友」來找他出去喝酒、唱歌，藉由朋友的關心，透過喝酒唱歌的方式讓他鬱悶的心情得以宣洩。當時看見先生終於踏出大門，慢慢接受這個社會，甚至偷偷地流下淚來！

蔡濱鴻重返社會的第一份工作就是算命。（陳信翰攝）

在親友的遊說，以及自己對命理有些興趣，蔡濱鴻開始向一位老師學習命理。對他來說，命理其實就是哲學、統計學，透過命理與人交談，進而打開人的心門，改變一個人的思想觀念，引發出正面思考的能量，讓人可以越來越好，遇到的人也就會大不同。

有了腳趾的幫忙，現在自己喝杯茶已經不是難事。（陳信翰攝）

「起初學命理，心一直靜不下來，朋友推薦我學太極拳，一開始很疑惑，我問教練說沒有手可以學太極拳嗎？」教練蔡秀花當場就打了一套沒有手的太極，就這樣一路練下來；蔡濱鴻說太極拳注重呼吸調節，透過「動」以求「靜」，讓他打拳的時候，可以完全放空，心靈獲得沉澱。

蔡濱鴻代表新北市參加太極拳比賽，獲得不少好成績。（陳信翰攝）

每個人都會問他失去雙手時的心情，「說不難過是假的，只是有10隻（手指）的時候，都不知道10隻的好！」現在的蔡濱鴻希望把自己樂觀的態度散播出去，幫助更多不如意的人，透過自己身處逆境的經歷，感動更多人、改變他們的人生！

(中時電子報)