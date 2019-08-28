科技公司董娘外遇創意總監，被老公抓包後，坦承很愛對方；科技老董雖被戴了綠帽，卻想成全妻子，不料創意總監卻不肯認帳，傷心董娘只好全盤抖出兩人性交11次，還證稱創意總監綽號「大鵰」，生殖器比老公長2～3公分。

基隆地檢署檢察官開庭驗「雙鳥」，證實董娘沒有說謊，不過刑事通姦罪仍因罪證不足獲不起訴；民事部分，高等法院認定王妻能精確指出創意總監的私密處特徵，證明確有婚外情，判他應賠償老董40萬元確定。

判決書指出，科技公司王姓董座2016年底發現太太有不明簡訊而回電，對方回答是「水果行」，還說董娘訂了草莓。追問之下，董娘坦承對方其實是她外遇對象，刁姓廣告公司創意總監。

董娘稱很愛刁男，王男決定成全，想約刁男出來3人說清楚。誰知刁男完全不認帳，反罵董娘為何要承認。王男決定提告，董娘證稱刁男生殖器比丈夫長約2至3公分，且大腿近鼠蹊部、臀部、大腿內側等處都有紅色乾癬症狀。

檢方經雙方同意，在偵查庭替兩人「驗鳥」，確認刁男未勃起時長度為9.5公分；王男陰莖未勃起時之長度為6公分，證實董娘說法無誤。因無董娘、刁男通姦事證，以不起訴處分確定。

民事部分，高院認定，王妻能具體說出刁男私處特徵，若非親眼目睹或碰觸，無法得知，加上刁在錄音光碟說出「沒有留下任何證據」等說詞，已證明2人有婚外情，判刁應賠王男40萬元確定。王男和董娘已離婚。

(中時電子報)