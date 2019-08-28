自遭列入美國實體清單後，大陸電信巨擘華為獲取美製零件與技術管道受到威脅，迫使其思考美國之外的生存方案。據知情人士透露，正在尋求安卓系統之外方案的華為開始與俄羅斯國營電信營運商Rostelecom合作，計畫在明年俄羅斯人口普查的36萬台華為平板上安裝俄國作業系統Aurora，令外界聯想此是否可能成為未來華為的作業系統。

在華府將華為列入所謂的「實體清單」（Entity List），威脅中斷它獲取重要美國零件及技術的管道後，美國谷哥一度宣布將停止對華為提供安卓作業系統服務，讓華為一直在尋找安卓系統之外的替代品。華為上週也表示，美國貿易限制可能導致今年智慧型手機部門營收縮減100億美元，現正未雨綢繆，加緊開發自家的作業系統「鴻蒙」，為無法使用安卓應用程式的最糟情況做好準備。

據路透社報導，一名知情人士表示，這36萬明年8用於俄國人口普查、並試用俄羅斯Aurora系統的華為平板將是試驗性專案，並將其視為華為裝置搭載俄羅斯作業系統的第一階段。另一名消息人士表示，華為對這項計畫感興趣，並提供可使用的平板樣本。

Aurora系統是由俄羅斯國營電信營運商Rostelecom所有，也是唯一購買平板進行明年10月俄國1.47億人口普查的包商。對此傳聞，Rostelecom表示通訊部門現正在考慮與華為合作的數個選項，但因為有保密協議，故現在不會公布細節。而俄國通訊部發言人拒絕對此回應。

(中時電子報)