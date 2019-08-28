甫結束的法國七大工業國集團（G7）高峰會針對金援亞馬遜雨林大火達成共識，堪稱是峰會上討論最順暢的議題之一，不過這還不是今年與會領袖達成的最大共識，美聯社評論，今年最大成就是美國總統川普說出了「我們相處得很好」這句話，相比去年的火爆氛圍，今年各國元首齊心齊力，拒絕再讓負面消息佔據新聞版面。

G7 26日落幕，美國總統川普與東道主法國總統馬克宏共同召開記者會。

由於川普執意對歐洲及加拿大盟友祭出鋼鋁稅，加上在氣候議題上堅決不讓步，2018年加拿大G7峰會最終以尷尬收場，不僅川普早退，後續更宣布退出已簽署的聯合公報，川普痛罵地主國加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）軟弱不老實，還傳出他對德國總理梅克爾（Angela Merkel）扔出2顆瑞士糖，嗆聲「別說我沒給過妳任何東西」，讓去年峰會遭譏為「史上最難堪」。

不過火爆的場景並未在今年峰會上看到。儘管馬克宏今年取消了發表聯合公報的作法，不過領導人們仍在峰會最後一天發表最後「宣言」，川普在26日的記者會上說，「如果這場7個重要國家召開的特別會議有任何訊息，那就是團結」，他還特別重複2次，「我們相處得很好」，「我們相處得很好」，美聯社因而將此視為今年G7峰會的最大成就。

美國有線電視新聞網（CNN）也分析，今年峰會川普難得留到最後，甚至到最後結束時刻都能和東道主馬克宏微笑、握手，連梅克爾都對川普擠出1到2次笑容，對比去年的火爆氛圍，有著天壤之別。

CNN分析，馬克宏是今年峰會順利進行的大功臣，尤其取消發表聯合聲明或聯合公報的作法是關鍵，此舉為他爭取了時間，讓馬克宏在日程安排上有更多彈性，也有時間安排驚喜。例如他額外邀請伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）前往峰會與法國進行場邊會議，即便此舉激怒部分美國官員，讓川普一開始大感「詫異」，稱不支持馬克宏代表其他成員國和伊朗談判，不過他隔日就改口稱事先知情，還說是自己授權馬克宏邀請。

儘管今年峰會沒有去年的大風大浪，不過川普與其他元首間的分歧仍未解，包括在貿易戰問題，他仍受到他國施壓，英國首相強生說，「整體來說我們不喜歡關稅」，馬克宏說「貿易爭端將對世界經濟產生不確定性」；俄羅斯問題上，川普力主讓俄羅斯重返G8，杜魯道私下已表示不願讓俄羅斯回來；北韓問題上，川普堅稱朝鮮近期試射的飛彈屬短程飛彈，未違反國際制裁，北韓是在和其他國家一樣行使正當權利，日本首相安倍晉三對此已明白表達反對立場；另外關於伊朗，其他七國集團成員對川普退出2015年伊朗核協議的舉動感到不滿，該協議放寬對伊朗制裁，以換取德黑蘭限制發展核武，川普則持續重申伊朗不能擁有核武。

(中時電子報)