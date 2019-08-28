根據《雅虎體育》報導指出，美國男籃隊即將開拔前往大陸參加2019年FIBA世界錦標賽，即便這次代表隊星光黯淡，但卻意外創造了一項紀錄，那就是塞爾提克有4名球星入選的代表隊，改寫了2012年倫敦奧運雷霆與2016年里約奧運勇士保持的3名球星紀錄。

今年的美國隊可說是歷來實力最弱的一支夢幻隊，因為許多知名球星在集訓前就退出，就連庫茲馬等人也在集訓期間以各種理由離開，讓不少專家認為這次世錦賽的衛冕之路危機重重。

然而塞爾提克隊球星肯巴沃克、塔圖、傑倫布朗以及斯馬特都進入的美國隊，寫下了一門四傑的難得紀錄。

在美國男籃歷史上過去只有三名球員來是同一支NBA球隊，分別是2012年倫敦奧運的雷霆三少杜蘭特、韋斯布魯克以及哈登；2016年里約奧運，當時剛加盟勇士的杜蘭特，還有卓雷蒙格林以及克雷湯普生。這兩次美國夢幻隊名將如雲，最終也都輕鬆帶回金牌。

這次塞爾提克同時有四位球星入選美國隊，雖然是一項嚴苛考驗，但同時也有著絕佳好處，那就是能讓肯巴沃克藉此機會融入球隊，進而在球季開打的時候展現出超級球星的價值。

(中時電子報)