鴻海集團創辦人郭台銘陣營民調，稱藍綠對決，若國民黨將總統參選人換成郭台銘，郭台銘的支持度39.3%小勝蔡英文的38.9%。指這是擊敗蔡英文的唯一模式。外界揣測這是郭台銘宣佈參選前兆。對此，民進黨立委王定宇「有夢最美」，大談國民黨提名的立委倒戈郭董可能性。

王定宇在臉書指出，郭台銘參選動作越來越明，國民黨中央的態度卻是越來越低調不明，有人夢到二個情境...

情境1.如果郭台銘宣佈參選2020總統，是否會有中國國民黨提名的區域立委公開表態支持？

情境2.王金平證實，郭、柯、王確實有討論「共推立委」，如果郭台銘陣營宣佈「歡迎國民黨立委候選人接觸，郭陣營不排除推薦」，是否有國民黨區域立委、不分區立委轉向郭陣營？

對於郭董若參選2020總統，可能造成國民黨分裂，藍營區域立委、不分區立委選情有被削弱預測。王定宇「有夢最美」心態立即表露出來，郭董若能查覺這情緒，就應對參選決定再三思。

(中時電子報)