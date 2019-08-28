郭台銘與前立法院長王金平、台北市長柯文哲合作參選2020總統大選的傳言不斷，近日傳出郭台銘曾在6月拜會塔羅牌名人蘇仁宗詢問是否會當選總統，結果抽中最喜歡的「黑桃4」，預示郭台銘在明年大選會當選總統。

郭台銘幕僚劉宥彤26日下午受訪表示，郭台銘拜會蘇仁宗只是基於對支持者的愛護，雖有抽牌聽取建議，但與預測大選結果無關。

郭台銘臉書在26日晚間也澄清，「關於在數個月前蘇先生要求與我會面，多次透過許多郭粉支持者管道表達他曾重病經歷生死關頭，希望能見我，這是他的畢生心願，基於對粉絲的愛護與對身體不適長者的敬重，才在行程間短暫會晤了蘇先生約1小時」。

郭台銘臉書強調，「在此嚴肅表達我雖然有信仰，祭拜祖先，但並不相信算命，占星，預言等等，對於時隔數個月，照片流出，認為有人刻意為之，目的不明」。

柯文哲26日受訪時也指出，不問蒼生問鬼神是壞習慣，2千年前孔子的教誨，敬鬼神而遠之，是做為一個政治人物很重要的原則，該怎麼做就怎麼做。

而這位國師--蘇宗仁也接受訪問，娓娓道來他的生活。

柯P譽為國師蘇仁宗智商200？一屋雙妻姊妹花

獨！抓到了 柯2度算命

(中時電子報)