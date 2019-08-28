他PO出了一張照片指出，「我今天參觀3家店，真的沒有人。第一次看到雖然有買1送1，但是沒有人排隊的的狀況…」。（圖／取自臉書《色色的日本人的歐吉桑》）

一芳水果茶因聲明捲入「一國兩制」風暴，背後總公司「墨力國際」集團的柯梓凱，被瘋狂起底，更有許多網友喊說要拒喝。店家近日推出買一送一的優惠，但似乎效果不彰。現傳出由於生意大受影響，加盟業者將聯合起來，向母公司「墨力國際餐飲集團」求償。對此，一芳總部則是回應，尚未收到相關訊息，公司會進一步釐清。

一芳日前在微博上的一國兩制言論讓不少台灣民眾揚言抵制，一芳在26日開始推出買一送一的活動，而《色色的日本人的歐吉桑》26日在臉書上PO出了一張照片指出，「我今天參觀3家店，真的沒有人。第一次看到雖然有買1送1，但是沒有人排隊的的狀況…」。

似乎是生意大受影響，有媒體報導說，已傳出風聲北部加盟業者們要籌組自救會，甚至大動作要與中、南部業者聯合，可能會對墨力國際餐飲集團進行求償，要求柯梓凱出面回應，一同商討解決辦法。

對此，ETtoday新聞雲報導，一芳總部則是簡短以12字回應，指出8月份的事件發生後，部分門市生意確實有受到影響，總部也為此正在討論新的營運、加盟計畫；目前沒有接收到加盟業者聯合求償的消息，還會進一步釐清。

(中時電子報)