林書豪接受大陸央視體育連線訪問，透露加盟CBA北京首鋼的原因。（嵌入自youtube）

「哈佛小子」林書豪27日宣布加盟CBA北京首鋼隊，新球季將成為台灣好手周儀翔的隊友。為何選擇登陸打球，又會合決定落腳北京首鋼？林書豪晚間在接受大陸央視體育台連線專訪時，親口說明他的想法，專訪內容如下：

問：為何會來CBA打球？

答：我一直知道有一天一定會來CBA，雖然我不知道會是現在、今年，可是現在有這個機會，我覺得是非常好的時間，可以回來在中國球迷面前打球，對我來說是非常有意思。

問：加盟北京首鋼的原因？

答：北京是一個非常好的球隊，我們也有考慮很多別的球隊，可是我們開始真正的談，覺得如果我們選北京，這個選擇權會是非常順的。真有這個機會我們跟他們談，談了很久、談了很多，到現在一直覺得非常好，從教練、從隊友、從文化，全部的看法，我覺得這是一個非常好的選擇。

問：對未來有何期待？

答：回到這裡打籃球，最期待的一件事就是可以跟這些球迷有互動，我也非常期待，因為我現在身體很健康，全部都是非常好，我覺得我可以回到以前的打法、以前的表現，所以我也非常期待，也可以去不同的城市、從來沒去過的，可以看到很多不同的城市，這也是很有趣。

問：如何看待自己在球隊中的位置？

答：到最後，我們有三個很好的外援，我們都會幫助這個球隊，我以前跟這兩位當隊友，一個在籃網隊、一個在勇士隊，我知道他們個性，他們很認真，他們的打法是對的打法，到最後我們有三個，只會幫助我們。

問：接下來的安排是什麼？

答：9月底我會回來，開始跟球員練球。

(中時電子報)