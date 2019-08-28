俄羅斯圖-160戰略轟炸機訪問委內瑞拉進行聯合戰略飛行

為了反擊美國退出《中導條約》(INF)並立即試射中程彈道導彈，俄羅斯可能會在委內瑞拉和古巴部署口徑(Kalibr)巡航導彈，或是陸基中程彈道導彈，不過這可能會引發2.0版「古巴危機」。但俄國軍方高層認為，正是過去的古巴危機讓美國人長期冷靜下來，一旦俄在委內瑞拉部署導彈，美國的表現會更加謹慎。

《環球時報》引述俄羅斯《獨立報》報導稱，俄羅斯可能對美國試射《中導條約》所禁止的陸基戰斧巡航導彈做出回應，俄軍事專家博加特廖夫少將表示，俄羅斯可能採取具有地緣政治特點的回擊措施，在拉美國家部署中短程導彈，俄與這一地區的某些國家有國際法律基礎。

普丁（右）為制衡美國，極力拉攏與美國有戰略地緣關係的委內瑞拉，今年初曾前往訪問時會見委國總統馬杜羅。（圖／美聯社）

博加特廖夫說，俄可以將配備中短程導彈的潛艇和軍艦部署到相對接近美國邊境的地區。俄外長日前訪問委內瑞拉時簽署一項兩國軍艦互訪協議，委內瑞拉的優良海港可以讓俄海軍艦艇和潛艇定期駛入進行補給，也可以在北美海岸執行作戰任務。

他表示，目前俄海軍所有新型水面艦隻和常規潛艇都裝備口徑中程巡航導彈，這款導彈在敘利亞實戰中得到檢驗，射程為2000多公里。他強調，為應對美國包括陸基戰斧在內的新型武器威脅，除了口徑巡航導彈外，俄羅斯還擁有高超音速導彈，包括鋯石(Tsirkon)導彈，它們將配備在「亞森-M」(Yasen-M)和「哈斯基」(Husky)多用途核潛艇上。

俄羅斯國家杜馬國防委員會第一副主席舍林認為，俄羅斯應當與委內瑞拉領導人討論在該國部署《中導條約》禁止的導彈。「當然，這將是複雜的過程。可能引發2.0版古巴導彈危機。但正是古巴導彈危機讓美國人長期冷靜了下來。如果俄羅斯在委內瑞拉部署導彈系統，美國的表現會更加謹慎。」

但博加特廖夫稱，俄羅斯沒有必要在委內瑞拉境內的軍事基地部署導彈。根據兩國協定，俄軍艦可以進入委內瑞拉港口。另外，古巴也一再表示希望繼續與俄方恢復蘇聯時期的海軍合作，因此，俄羅斯可能會與古巴簽署類似的協議。

俄羅斯全俄軍人聯盟主席什維德科夫表示，配備有中短程導彈的俄戰艦在美國海岸可能長期部署，對美國來說這當然是件頭疼的事。蘇聯時期的常規潛艇定期前往古巴，這令美國人惱怒，蘇聯核潛艇也經常在美國海岸附近進行作戰巡邏，現在俄羅斯有可能恢復這種巡邏。

(中時電子報)