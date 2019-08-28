27日一整天，陸續有媒體到國民黨中央黨部採訪「永懷領袖」大石頭及修補基座一事。（黃福其／攝）

國民黨本月初在中央黨部1樓大廳，移設一顆「永懷領袖」大石頭，宛若「石敢當」，黨工間流傳要化解「口舌之爭」風水；但隨著郭王出走分裂危機未解，樹頭基座又出現裂縫，黨部除了在石頭背面加黨徽增添氣勢，上週又僱工修補樹頭裂縫。消息曝光後，27日吸引不少民代、民眾佇足觀看，還有許多媒體前往採訪，志工笑著說「該收門票了」。

國民黨在7月15日總統初選民調出爐，當天下午黨部所在的八德大樓後側風水池，就有一條龍魚跳出魚池被曬死，因魚長恰46公分，龍魚又被視為魚中帝王，韓國瑜是46年次且姓名有「魚」諧音，當時黨內就有人視為壞兆頭。

雖然國民黨解釋，「魚池、龍魚是大樓管委會的事，跟國民黨無關」，但一星期後，國民黨就把長期擺在1樓角落的「永懷領袖」大石連同樹頭基座，搬到1樓大門口與電扶梯之間，當時就傳出是為了擋煞。

黨工間還言之鑿鑿，指有風水師來看過，指1、2樓間的兩道電扶梯像是「舌頭」，直衝大門口，風水上易生「口舌之爭」，放上大石就可化解。結果隨著郭、王出走風聲不斷，黨部本月初又在大石後方加貼黨徽，增加莊嚴感，卻又發現樹頭基座有大裂縫。

上周三（8月21日）郭柯王陣營分別證實3人將在823音樂會合體，當天中央黨部下午就找人來修補樹頭基座裂縫，發言人歐陽龍還與黨工在旁推敲出現裂縫的原因，應與樹齡久遠、大石重壓、氣候等有關，也有人開玩笑「不就像現在黨內氛圍？」

國民黨表示，約兩個月多前，命理師詹惟中的確到過中央黨部，指1樓大廳的風水易有「口舌之爭」。其實該組大石及樹頭基座，是民國 84年國家建設研究班第三期的學員，合資設在木柵的革命實踐研究院留念，後來革實院賣掉，被搬到張榮發基金會所在的前黨部大樓倉庫裡，至民國94年又搬到現址，一直放在1樓大廳角落，前陣子為了景觀才移位置，無關風水。

此事經本報27日報導後，立即成為話題，立委李彥秀、林奕華及台北市議員秦慧珠等人27日上午到中央黨部開會，都特意去和石頭合照；直到下午還陸續有民眾也前往觀看，還仔細端詳裂縫所在；也有不少媒體也前往拍攝、採訪。長駐1樓大廳的志工笑著說：「這大石頭成為新景點，該收門票了。」

(中時 )